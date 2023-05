L’Ajuntament compra el nou local d’Acció Social al sud

L’Ajuntament de Sabadell ha executat l’opció de compra del nou local de la regidoria d’Acció Social al sud de la ciutat. És a la cantonada del carrer de Francesc Casañas amb el passeig dels Almogàvers, 52 baixos, i ha costat 184.000 euros. En aquests moments s’hi estan fent obres per adequar-lo com a oficina dels Serveis Socials Bàsics d’aquesta part del municipi.

El consistori va obtenir el local en règim de lloguer amb opció de compra el novembre del 2021 i ha optat per comprar-lo ara i no abans “per disponibilitat pressupostària”, segons fonts municipals. La voluntat de comprar-lo ja hi era inicialment. El venedor és de titularitat privada i l’operació va rebre el vistiplau a la Junta de Govern Local del passat dilluns 22 de maig.

Set espais

L’obertura d’aquest espai en els pròxims mesos, i d’un altre similar als Merinals per a la zona oest de la ciutat ha de permetre ampliar fins a set els espais dels serveis socials municipals. L’Ajuntament vol, d’aquesta manera, donar una atenció de més qualitat a la ciutadania i proporcionar millors condicions de treball als professionals. Aquests dos locals se sumen al que s’ha inaugurat recentment a la plaça de la Sardana (Covadonga), i als que ja funcionen a Torre-romeu, Can Puiggener, Can Llong i al centre cívic Josep Maria Plans de Can Deu.

1,3 milions d’euros d’inversió global

Després de la pandèmia de la Covid-19, i per la falta d’espai per a serveis socials als CAP, l’Ajuntament va optar per destinar 1,3 milions d’euros a la nova configuració d’aquesta xarxa. Els nous locals estan pensats per millor el servei al conjunt de la ciutadania, garantint la privacitat en l’atenció als usuaris i proporcionant als professionals espais on poder desenvolupar la seva tasca de manera més còmoda i funcional.