El Sabadell acomiada la temporada amb opcions d’accedir a la Copa

Amb aires de comiat. Si no fos per les possibilitats matemàtiques d’accedir a la Copa del Rei del Sabadell, l’últim partit de la temporada a la Nova Creu Alta davant Osasuna Promesas (aquest dissabte, 19.30h) podria considerar-se un pur tràmit. El filial navarrès, juntament amb l’Alcoyano i els ja descendits, és un dels pocs equips del grup que no s’hi juga res.

En clau arlequinada, amb la permanència a la butxaca des de fa dues setmanes, apareix l’al·licient extra de la Copa. Què hauria de passar per aconseguir-ho? Molt senzill. El Sabadell necessita de manera ineludible la victòria i a partir d’aquí, esperar la doble ensopegada (empat o derrota) de SD Logroñés i Gimnàstic, ara mateix els dos equips que el superen a la taula. El conjunt de La Rioja rep a un At. Balears que es juga la vida mentre el Nàstic s’enfronta a un Alcoyano lliure de qualsevol perill.

Miki Lladó ho veu factible, però la seva prioritat és “fer un bon partit per acomiadar la temporada davant la nostra gent i esgotarem totes les opcions de la Copa. Guanyar i esperar. Ningú vol perdre, començant per un Osasuna Promesas que serà un rival molt difícil també”, subratlla.

Menys rotacions

El tècnic santcugatenc va defensar les rotacions a l’RCDE Stadium dient que “van sortir jugadors de total garantia com Sergi Puig, Adán Gurdiel o Sergi Garcia” i va deixar entreveure que contra l’Osasuna Promeses hi haurà menys canvis respecte al considerat onze titular de les últimes jornades. És baixa Athuman per unes molèsties físiques.

Després del partit, vacances per a tothom. “Serà un temps per descansar, per dedicar a altres coses, però mantenint el contacte amb el club i esperant esdeveniments i decisions”. Començarà la lliga dels despatxos.

Moltes baixes

El filial navarrès arriba amb tota la feina feta una vegada es va quedar sense opcions de play-off la passada jornada. L’altre gran èxit ha estat el salt de quatre jugadors al primer equip en un any històric per la final de Copa. L’equip de Santi Castillejo, que va ser homenatjat sobre la gespa del Sadar dijous abans del duel Osasuna-Athletic Club, arriba a la Nova Creu Alta amb moltes baixes.

L’estadi creualtenc, però, és un escenari propici per al filial navarrès, que no ha perdut en cap de les seves cinc visites fins ara: una victòria i quatre empats és el seu balanç. Aquesta temporada, ha esgarrapat quatre victòries com a visitant, dues per golejada (1-4) a La Condomina i Calahorra. El partit serà dirigit pel col·legiat murcià Jorge Díaz Escudero, protagonista del Nàstic-Sabadell (0-1) d’aquesta temporada.

Deures per fer

Després del partit, vindran els deures. Molts. Quan es farà efectiva la irrupció del nou grup inversor anunciat el passat mes de novembre? Quin serà el seu paper i incidència en l’àmbit institucional i esportiu del club? Serà un projecte ambiciós? Continuarà al capdavant Esteve Calzada? Moltes incògnites per resoldre en clau de futur que podrien començar a aclarir-se aquest cap de setmana i en durant els pròxims dies.