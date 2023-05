Ajuntaments vallesans rebran el deute pendent de la Generalitat pel finançament de les llars d’infants

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat que pagui “immediatament” els 24 milions d’euros que deu a 26 ajuntaments per les subvencions que el departament d’Educació no va pagar a les llars d’infants durant els cursos entre el 2012 i 2015. La mesura ha estat anunciada aquesta setmana en compliment d’una sentència de l’any 2017, donant un termini de tres mesos per a efectuar el pagament.

Així, el TSJC ordena al Govern que aboni “d’una sola vegada” les quantitats estipulades a la sentència de fa cinc anys que reconeixia als ens municipals el dret a rebre 1.300 euros per alumne corresponents als tres cursos pendents: 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015. Entre els consistoris beneficiats hi ha els municipis vallesans de Castellar, Barberà, Cerdanyola, Rubí, Ripollet i Santa Perpètua de Mogoda.

Amb interessos

A més, quan tingui lloc la transferència, es calcularan els interessos de demora des de la sentència favorable als ajuntaments del 20 de desembre del 2017, que pugen fins a 3,7 milions d’euros. Atenent la normativa establerta de finançament de les llars d’infants, regulada per la llei 12/2009 de 10 de juliol, estableix que les escoles bressol es financin amb un sistema de terços entre la Generalitat, els ajuntaments i les famílies, situació que es va donar fins al curs 2012-13.

Entre els anys 2012 i 2015 es va reduir l’aportació que feia la Generalitat de 1.800 a 1.300 euros per alumne i curs, però, amb l’arribada de les retallades en aquell període, el Govern va deixar d’assumir aquest pagament. Per tant, els municipis no van rebre, fet que va suposar més despesa a assumir pels ajuntaments i les famílies.