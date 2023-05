Pere Belmonte: “Depenem de nosaltres per accedir a la Superlliga Catalana”

El filial del CE Sabadell arriba a la darrera jornada de Primera Catalana depenent de si mateix. Els de Marc Nomen en tindrien prou amb un punt al camp de la Pirinaica aquest dissabte (17 h) per assolir l’objectiu de la temporada i tancar la classificació a Superlliga Catalana. Actualment, són quarts amb 47 punts, mentre que els principals perseguidors, Guineueta i Unificación Llefià en tenen 46 i 45, respectivament.

Els arlequinats tenen el goal-average guanyat amb tots dos. Un dels puntals del filial durant tot l’any ha estat Pere Belmonte ‘Piti jr’, fill del mític exfutbolista arlequinat de la dècada dels noranta. El migcampista està signant una excel·lent temporada i suma 10 dianes en 28 partits, els dos últims, els de la remuntada davant l’Igualada del passat cap de setmana que van servir per deixar el filial amb peu i mig a Superlliga.

Com arriba l’equip a la darrera jornada on encara heu de certificar la Superlliga? Era molt important guanyar el partit davant l’Igualada per arribar depenent de nosaltres mateixos. Estem amb molta confiança i només pensem en acabar bé la lliga i sumar els 3 punts.

Com valoraries la temporada a nivell col·lectiu? Hem tingut molts entrebancs i condicionants durant la temporada i penso que si hagués anat d’una altra manera, podríem haver competit per alguna cosa més. De totes formes, estem satisfets i arribem a l’última jornada en la situació que volíem.

I individualment? Suposo que satisfet també amb l’aportació golejadora? Sempre m’he considerat un migcampista amb arribada i gol. Aquest any, a més, els gols han estat importants i necessaris per donar punts a l’equip. Tant de bo mantenir aquestes xifres durant molts anys.

Comenceu amb el Jordi López, dona una passa al costat amb la mala dinàmica, arriba el Gerard Bofill, marxa al primer equip i finalment, el Marc Nomen. Com s’han viscut aquests canvis des de dins el vestidor? Dins el vestidor som com una família. Hem tingut un grup molt sa, bo i competitiu. En els moments difícils ens hem unit més que mai i això és el que ens ha fet estar a dalt tot l’any.

Fora de casa heu fet números de lluitar pel lideratge, però a casa us ha costat molt més. Què us ha faltat a Olímpia per estar més a prop dels 3 primers classificats? A Olímpia ens hem deixat molts punts i en partits que eren molt importants. Per l’estil de joc que tenim i la motivació que suposa, si haguéssim jugat cada setmana com a l’últim partit, a la Nova Creu Alta, crec que els números serien molt diferents.

Aquest diumenge vas anotar els dos gols de la remuntada contra l’Igualada. Què vas sentir al marcar a la Nova Creu Alta? Poder marcar a l’estadi és un somni complert, i més si serveix per donar el triomf a l’equip. Per a un jugador d’aquí és el moment que sempre esperes que arribi.

En un any com aquest i amb els jugadors que han pogut donar una passa endavant (Vargas, Piñol, Vladys), esperaves tenir l’oportunitat de debutar amb el primer equip? El futbol no és fàcil, a vegades quan millor estàs no pots estar a on voldries. He treballat molt per poder tenir aquesta oportunitat i crec que he fet mèrits per poder estar allà, però les circumstàncies són moltes i només fent-ho bé a vegades no n’hi ha prou.

La temporada vinent, seguiràs al Centre d’Esports o buscaràs oportunitats a un altre club? Per com ha anat tot i per les oportunitats que no m’han acabat donant, el meu futur està lluny d’aquí.