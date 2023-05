Els alcaldables de Sabadell, protagonistes de l’última portada del Diari abans del 28-M

‘Sabadell tria horitzó’. Aquest és el titular que encapçala l’edició d’aquest cap de setmana del Diari de Sabadell, prèvia a les eleccions del 28 de maig. La capçalera va reunir ahir al terrat de la Torre Millenium, la més imponent de Sabadell, els candidats amb representació a l’actual ple municipal.

D’esquerra a dreta a la fotografia: Lluís Matas (Junts), Nani Valero (Crida), Marta Farrés (PSC), Gabriel Fernàndez (ERC), Joan García (Ciutadans) i Joan Mena (En Comú Podem). En aquesta fotografia hi ha, amb tota probabilitat, el futur alcalde o la futura alcaldessa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diari de Sabadell (@diaridesabadell)

La ubicació escollida no és casual. La Torre Millenium ofereix unes vistes inigualables de la ciutat, i això serveix per enviar un clar missatge: diumenge es decideix el futur de tota la ciutat, sense distingir entre veïns i barris. De la mateixa manera, l’emplaçament representa tot un símbol per a la ciutat. La torre, com l’Eix Macià i el parc de Catalunya, és testimoni d’una de les grans transformacions del Sabadell del segle XX. És part de l’ADN d’una ciutat que, aquest diumenge, torna a mirar més enllà. I a decidir per si mateixa.