Els sabadellencs tenen veu i vot aquest diumenge. 156.526 veïns tenen a les seves mans el futur de la ciutat. Les eleccions municipals serviran per definir el full de ruta de Sabadell per als pròxims quatre anys. Es decideix entre optar per la continuïtat o bé per un canvi. I es decideix, sobretot, quins cognoms ha de tenir la ciutat, és a dir, com volem ser i cap on volem anar.

En tot cas, la decisió serà dels sabadellencs –dels sabadellencs que vulguin exercir el seu dret democràtic–. Diumenge, a banda del resultat de les eleccions, caldrà llegir amb molt deteniment quina ha estat la participació de la jornada. Les eleccions municipals són a les que menys veïns se senten cridats a anar a les urnes. Des dels anys noranta, només s’ha superat el 60% de participació en una ocasió. Justament, van ser les últimes, el 2019, quan van coincidir amb les europees i un moment polític intens. Des d’aleshores, ha plogut molt. Hi ha més desafecció, hi ha més desencís.

El Diari us anima a participar i a votar perquè el resultat de diumenge sigui el més fidel a la realitat plural de la ciutat. L’Ajuntament és l’administració més propera de totes i incideix sobre el vostre dia a dia. Decidiu molt aquest 28-M: que els carrers estiguin nets i siguin segurs, que hi hagi prou habitatge, que ens puguem moure dins la ciutat i a fora, que tinguem espais on exhibir i gaudir de la cultura i esport, i suficients entorns verds, i tantes i tantes coses més.

Està a les teves mans.