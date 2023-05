Junts per Sabadell: transformant la ciutat

[Lluís Matas, alcaldable de Junts per Sabadell]

Després de quatre anys de treball, la nostra influència en el govern de la ciutat és més que palesa. Junts per Sabadell fem un balanç positiu de la nostra campanya, hem fet un repàs dels èxits aconseguits i de totes les actuacions que s’han portat a terme. El paper decisiu que hem tingut a la taula de negociació amb el govern de Sabadell ha estat productiu i, per tant, molt positiu. L’objectiu ha estat impulsar importants projectes per la ciutat com la transformació de la Gran Via i la promoció del turisme per donar a Sabadell una projecció destacada i la importància com a capital.

Durant aquests dies, Junts per Sabadell hem estat incansables en l’explicació dels projectes de present i de futur que tenim per la ciutat i els veïns i veïnes han pogut tenir informació contrastada. La nostra influència ha estat rellevant en tots els àmbits, en l’economia, la cultura, la transició energètica, l’atenció social, etc. El nostre compromís amb Sabadell és fort i sabem que qualsevol opció de govern implica comptar amb Junts per Sabadell.

Una de les claus de la campanya és la nostra aposta per fer de Sabadell una ciutat amb possibilitats per a tothom, més verda i més sostenible. Hem presentat un model amb oportunitats per a tots els ciutadans i ciutadanes de Sabadell, un lloc per viure amb qualitat de vida, una ciutat per gaudir, treballar i estudiar.

Junts per Sabadell hem destacat per la nostra manera de treballar basada en el consens i el diàleg, evitant disputes i discrepàncies innecessàries que només fan soroll i distorsionen, a nosaltres només ens ha interessat donar continguts. Aquesta serà sempre la nostra línia de treball.

Seguirem amb la transformació de la Gran Via com a prioritat i aposta clara pel Sabadell del sí, Junts hem aconseguit complir amb els objectius que ens havíem marcat i continuarem enfocant Sabadell per convertir-la en una capital moderna, sostenible i verda.

Amb el millor equip i un projecte sòlid, Junts per Sabadell volem animar tots els nostres veïns i veïnes a exercir el seu dret de vot per responsabilitat ciutadana i per enfortir la democràcia i sobretot per llibertat, com a valors fonamentals.

El nostre compromís és amb la ciutat de Sabadell i amb la llibertat de Catalunya.