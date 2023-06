El compositor sabadellenc Benet Casablancas (1956) tanca la residència al Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) de Madrid. Durant una temporada s’hi han programat més d’una trentena de les seves obres, interpretades per grans artistes internacionals a en diferents formats: piano, orgue, violoncel, quartet de corda, conjunt de cambra mitjà i, entre altres, orquestra amb una norantena de músics. Algunes de les peces, a auditoris com el del Museu Reina Sofia, amb capacitat per a més de 400 espectadors i un públic molt fidel.

Ha estat un homenatge a la figura del sabadellenc i a la seva obra, que ha permès interpretar dues estrenes, dos encàrrecs del CNDM i moltes primeres audicions a l’Estat que havien arribat abans a l’estranger. Ell ho qualifica com una “experiència artística intensa, enriquidora i gratificant” i agraeix la confiança de les persones i de les institucions per haver programat gairebé una quarta part del seu catàleg. “La residència permet veure en perspectiva l’autor davant de la seva obra, en diferents moments”, comenta.

Les obres de Casablancas s’han interpretat per grans artistes de renom a Madrid (l’Auditori 400, Auditori Nacional, Conservatori Superior i Residència d’Estudiants); al Festival de Segovia; a les Jornades de Música Contemporània de Badajoz; a Alicante Actual; al Conservatori Superior d’Alacant; i a la Corunya, en el marc de la Temporada d’Orquestra Simfònica de Galícia.

Alguns dels artistes que han interpretat peces de Casablancas en el marc de la residència han estat l’Orquestra Nacional d’Espanya, dirigida per David Afkham; l’organista Ángel Montero; el Trio Arriaga, amb el pianista sabadellenc Daniel Ligorio; la violinista Leticia Moreno; el violoncel·lista Iagoba Fanlo; el pianista Iván Martín, el Quartet Cosmos, el conjunt de Joan Enric Lluna, Moonwinds, o l’Ensemble Modus Novus, sota la direcció del mestre Santi Serrate, també sabadellenc.

Destaquen cinc quartets, una desena d’obres per a piano, col·leccions d’Haikus, la Introducció, Cadenza i Ària i l’obra per a gran ensemble Four Darks in Red, interpretada per la Sinfonietta de la Escuela Superior de Música Reina Sofia, dirigida per Zsolt Nagy.

El CNDM va escollir Casablancas per a la residència perquè el considera “un dels principals compositors europeus de la seva generació”, “un artista multidisciplinari de veu única i consonancia perfecta entre forma i força expressiva”, i va tenir en compte que la seva obra hagi estat aclamada als escenaris més importants del món, per exemple, en grans sales com el Wigmore Hall i el Barbican, de Londres; La Philharmonie de Berlín o en països com Brussel·less, Suècia, de Nova York, Viena, Holanda, Grècia, Lituània, Itàlia, Finlàndia, Amèrica Llatina, Canadà o el Japó.

Homenatges a sabadellencs

Una de les obres interpretades que ha il·lusionat especialment a Casablancas, tal com assenyala, ha estat Estampes de Kwaidan, que inclou una peça en memòria de l’artista sabadellenc Jordi Roca. Per altra banda, també s’ha interpretat Quaderns d’Haikus, una obra dedicada a quatre personalitats sabadellenques del món de l’art i la cultura que recentment ens han deixat: el poeta Josep-Ramon Bach, el pintor Alfons Borrell, l’historiador Josep Maria Benaul i el compositor de música contemporània sabadellenc Pere Casas Torres.

Per altra banda, Casablancas ha participat durant els darrers mesos en el projecte pedagògic OCNE Conecta, treballant amb professors i alumnes de diferents escoles i instituts, solistes de la ONE. La iniciativa va concloure amb un concert final a l’Auditori Nacional de Madrid, el maig.