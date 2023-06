Les diferents maneres d’encarar el Quart Cinturó es troben a la Bosch i Cardellach

La mobilitat entre Sabadell i Terrassa va protagonitzar la segona i última sessió del seminari Més enllà del Quart Cinturó a la Fundació Bosch i Cardellach, el passat dijous.

L’arquitecte urbanista sabadellenc Manel Larrosa va presentar la proposta de crear una nova línia de tramvia i una carretera en paral·lel que connecti la zona de Merinals-Can Gambús amb el nord de Terrassa, vorejant el golf que separa les dues cocapitals vallesanes. Així, substituiria, l’actual carretera de Matadepera a Sabadell, que quedaria pacificada i hi afegiria un carril baixada de bicicletes, tenint en compte que ja n’hi ha de pujada. Els cotxes hi passarien de forma esporàdica per accedir a les masies, per exemple, però la intenció és que hi passin els mínims. “La carretera passaria a ser el centre del parc de Sant Julià”, reivindica Larrosa, que posa d’exemple la reconversió que es va fer de la carretera de Gallecs.

El debat va comptar amb una ponència telemàtica de l’economista sabadellenc Joaquim Clusa, que aposta per passar la B-40 per Sabadell “i aprofitar-la per fer-hi més ciutat” a prop, amb nous edificis d’oficines al voltant. En representació de l’Ajuntament de Terrassa, Susi López va explicar les millores que s’estan fent a la N-150 per incorporar-hi una línia d’autobús ràpid interurbà que agilitzi els desplaçaments entre Sabadell i Terrassa i municipis propers.