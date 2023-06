Raquel López (mCRIT): “A la discussió sobre la ronda Nord o la B40 hem de pensar en el futur”

Quins són els problemes de mobilitat que hi ha a Sabadell i al seu voltant? És la pregunta que va respondre Raquel López en el seminari ‘Més enllà del Quart Cinturó’ organitzat per la Fundació Bosch i Cardellach el passat dijous. Ella és enginyera de camins, canals i ports i cap de modelística i seguretat viària de la consultora mCRIT.

Quins són els principals problemes de mobilitat al Vallès? S’ha vist que després de l’alliberament dels peatges a l’autopista, el trànsit a l’AP-7 ha crescut de forma molt important, amb creixements del 27 al 30% segons els trams. La C-58, tot i les millores d’aquests últims anys, continua tenint greus problemes de fluïdesa en alguns moments puntuals, sobretot en el nus amb l’AP-7 a Barberà. I l’N-150 també és una via que té la capacitat que té i també porta una densitat de trànsit bastant important.

Què s’hauria de tenir en compte a l’hora de plantejar les possibles solucions per aquestes vies? Per plantejar possibles solucions hem de ser molt conscients dels problemes que tenim i els que ens vindran. L’obertura de la B-40 entre Abrera i Viladecavalls és qüestió de mesos, i tot indica que aquesta via pot arribar a solucionar algun problema al tronc de l’AP-7 i la B-30, però que empitjorarà el tram de la C-58 entre Terrassa i Sabadell, perquè el trànsit que ara passa pel corredor de l’AP-7 i la B-30 passarà a encaminar-se per la nova B-40, connectant-se a la C-58 a Terrassa. I , per tant, la connexió entre aquestes dues vies es veurà empitjorada per un creixement de trànsit important. Sembla evident que s’han de millorar les connexions entre aquestes dues ciutats.

Com s’hauria de desencallar la connexió Terrassa-Sabadell? És la discussió de sempre: Quart Cinturó fins a Sabadell, ronda Nord, etc. L’opció de la B-40 fins a Sabadell per treure trànsit a la C-58 que té problemes de fluïdesa, no veig que sigui una mala solució. Ara bé, estudis més específics haurien de determinar com ha de ser aquesta via. Sobretot pensant en el futur que es pretén d’aquesta via, si volem que acabi a Sabadell o, com diu el Ministeri, que acabi més enllà. Tot ha de ser coherent i amb una mica de planificació; no es poden fer les coses amb pressa perquè ara tenim un problema que pretenem resoldre sense pensar una mica més enllà. Hem de pensar en la visió a futur i que les coses siguin compatibles, el que es pugui fer ara i el que pugui venir després.