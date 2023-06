El sopar de la festa major d’Epronceda reuneix 380 veïns

El barri d’Espronceda ha celebrat aquest cap de setmana la seva festa major. La plaça Rogelio Soto ha estat l’epicentre d’unes celebracions que s’han acompanyat amb una desena d’activitats.

Aquestes van començar divendres amb un Karaoke i playback per a infants, a banda d’un micròfon obert al veïnat, un correfoc i una batalla de gallos per donar cabuda als rapers emergents de la zona. Dissabte, els Sentinelles Arkemis van organitzar Timbal i posteriorment es va celebrar el sopar popular a la plaça amb la presència de 380 veïns. La cita va estar amenitzada per l’orquestra Millenium Group i també es va fer un petit reconeixement a l’alcaldessa, Marta Farrés-present al sopar-, per haver revalidat el càrrec.

“Ha vingut molta gent i entre tots hem tirat endavant perquè totes les activitats hagin sortit bé. Com sempre és gràcies a l’ajuda de tot el barri i les seves entitats que podem fer la festa i n’estem molt agraïts”, han explicat Mari i Andrés, membres de l’organització.

Diumenge, el barri del sud s’ha llevat amb una xocolatada per a infants i adults i ha continuat amb una festa i gimcana pensada per a nens i adolescents. Ja arribada la tarda, ha actuat el grup Gim Music i més tard hi ha hagut una actuació de grups de balls tradicionals com ara ballet i flamenc, amb cantant en viu. L’últim acte ha estat una traca de focs d’artifici a les 22 h.