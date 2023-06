Agenda 2023-2027 de Sabadell: els deures del pròxim govern

Els reptes que ha d’assumir el proper executiu de Sabadell són majúsculs. Va des de petites reparacions quirúrgiques a grans projectes de de ciutat. Des de picar a les portes de la Generalitat i reclamar promeses pendents fins a arremangar-se per executar millores projectades. L’accessibilitat i neteja dels carrers, l’ampliació de l’habitatge de lloguer assequible i la posada en marxa de l’ordenança de Civisme i Seguretat són alguns dels deures.

També finalitzar obres que ja estan activades – parc de les Aigües, parc del Nord, el Portal Sud, o millores de la Gran Via– i iniciar-ne d’altres que han quedat pendents, com la urbanització del passeig del soterrament d’FGC, entre d’altres. Repassem els principals reptes, districte a districte.

1. L’aparcament del Centre i preocupació per l’oci nocturn

L’aparcament del Centre està encallat. Cal treure a licitar un nou concurs per fer la unió dels dos aparcaments, el del Passeig (ara en desús) i el de Doctor Robert. L’actuació permetrà actuar en els actuals accessos, eliminar l’entrada del carrer del Pedregar i la sortida del carrer del Sol, millorar els entorns per als vianants, ordenar la zona de la Plaça l’Àngel per als nous accessos i guanyar places d’aparcament sota superfície. N’hi haurà un total de 500. Al Centre, els veïns també es troben preocupats pel futur de l’oci nocturn i com fer-ho compatible amb el descans dels veïns i han reclamat en algunes ocasions alguna zona verda.

2. La Creu Alta demana un institut

Els veïns de la Creu Alta reclamen des de fa anys un institut públic. Si bé la seva construcció depèn íntegrament de la Generalitat, l’Ajuntament pot reclamar-ho a Educació. Els veïns sospiten que amb les noves promocions públiques i privades del carrer de Francesc Layret i al carrer de Dinarès dispararan les xifres de creualtencs al padró municipal es dispararan i “calen aquests serveis”.

Altres reivindicacions pendents són la millora de l’accessibilitat, especialment al cor més antic del barri. D’altra banda, la Caserna de la Guàrdia Civil és un actiu del barri que s’haurà de desencallar: si passa a mans de l’Ajuntament, preveuen ubicar les consultes externes del Taulí.

3. El traçat de la ronda Nord i la masia de Ca n’Oriac

Al districte 3, el principal tema de debat és quin traçat dibuixarà la futura ronda Nord i si anirà o no soterrada. Sabadell no té la paella pel mànec i no podrà decidir: així i tot, l’Ajuntament pot incidir-hi en la decisió final que, segons el previst, està en mans de la Generalitat. Farrés ha defensat que demanarà una infraestructura que ha de passar “soterrada” pel barri “sense obertures”.

D’altra banda, la masia de Ca n’Oriac és un dels actius històrics de la zona nord i els veïns han reclamat en diverses ocasions un projecte per aquest equipament. De moment, no hi ha cap projecte concret, tot i que la principal demanda és la rehabilitació de l’espai.

4. Estació de Can Llong, escolarització i l’escola bressol de la concòrdia

Els veïns de Can Llong repten Farrés perquè lluiti per la construcció de l’estació de Can Llong de Rodalies. Aquest estiu es licitarà l’estudi informatiu de l’estació, que permetrà definir si és o no viable. En termes educatius, hi ha problemes amb l’escolarització de P3 a aquest mateix barri i, davant del creixement poblacional de la zona, els veïns demanen una solució perquè els nens puguin estudiar al barri.

D’altra banda, la construcció d’una escola bressol a la Concòrdia, una demanda de fa molts anys, però que no s’ha previst. El que ja es contempla és l’Escola de Música i Conservatori a l’Eix Macià, que s’iniciarà, si tot va bé, a finals del proper mandat.

5. El polígon dels Merinals i el passeig del soterrament

Hi ha acord entre Sabadell i la Generalitat de Catalunya perquè assumeixi la urbanització pendent de la plaça de Veneçuela i els seus entorns, al polígon dels Merinals. L’Ajuntament no n’és responsable directe, però haurà d’estar pendent de l’Incasòl perquè s’executi el projecte. Però, segons assegurava Marta Farrés en la darrera entrevista amb el Diari, ja s’està fent el projecte executiu.

Pel que fa al districte 5, la Torre d’en Feu també necessita una actuació que garanteixi la seva conservació , uns reforços que ja estan contemplats. Ara bé, un dels deures més majúsculs que haurà d’assumir l’executiu local és el projecte definitiu per a urbanitzar el passeig entre Can Feu i Gràcia sorgit del soterrament dels FGC. Segons el darrer calendari, les obres haurien de començar a mitjans del 2024. La proposta guanyadora contempla un espai pacificat i amb més arbrat. Caldrà abordar la mobilitat interna del sector dels Planetes.

6. La residència, el jardí del sud i el futur del mercat de Campoamor

La construcció de la primera residència pública de Sabadell és el gran projecte que hauria d’acollir el sud de la ciutat en els propers anys. No és responsabilitat municipal: la Generalitat és qui s’encarregarà d’aixecar l’edifici, subvencionat en part amb fons europeus. Ara bé, l’Ajuntament, com a part implicada en l’acord, haurà de tocar la porta del departament de Drets Socials i estar al corrent del calendari de construcció. Segons fonts la Generalitat, l’adjudicació de l’execució de l’obra, com a màxim, es farà a finals de juny de l’any 2024.

El que sí que és responsabilitat municipal és el futur del mercat de Campoamor, el projecte encara continua en ‘stand-by’, segons les últimes informacions conegudes. Caldrà veure quin ús se li acaba donant a aquest equipament municipal. D’altra banda, molt a prop del mercat, el Jardí del Sud és un dels deures pendents del govern entrant. Es tracta d’un parc verd urbà que se situaria a l’antic camp de futbol de Campoamor i que es va preveure per al mandat que ara acaba, però va quedar aturat i a hores d’ara està en procés de licitació. Hauria de quedar enllestit durant aquest mandat.

7. Repensar una mobilitat “carregada” pel polígon de Can Roqueta

Les peticions concretes al districte 7 de Sabadell – els barris de Poblenou, Torre-romeu i Can Roqueta– estan molt vinculades al trànsit de cotxes i, especialment, vehicles pesants, que van i venen del polígon industrial. Veïns de Torre-romeu asseguren que el col·lapse de cotxes “és diari i insuportable” a la carretera principal que uneix el seu barri amb la Gran Via. Es tracta d’un punt d’unió també entre Polinyà i Sabadell, però també és a tocar del polígon industrial de Can Roqueta.

Pel que fa al barri del Poblenou de Sabadell, la reivindicació principal és millorar l’accessibilitat a tot el barri, tot i que ja s’han dut a terme algunes millores recentment. Un dels projectes que encara s’han d’acabar de fer però que l’Ajuntament de Sabadell ja contempla és que la zona entre la rampa instal·lada a la plaça de Xavier Sanahuja (per salvar el desnivell) i el carrer del Lluc sigui de plataforma única, amb calçada i vorera al mateix nivell i prioritat de pas per a vianants. Segons han apuntat fonts municipals, la remodelació té un pressupost superior als 110.000 euros. Ara bé, el veïnat sosté que cal contemplar també altres millores en accessibilitat.

Altres grans reptes de ciutat

Accessibilitat

El mes passat, es va aprovar destinar 1,1 milions d’euros a millorar ferms i voreres. Marta Farrés anunciava que es compromet a destinar 900.000 euros anuals durant cinc anys per aplicar el nou Pla d’Accessibilitat. Sabadell encara no compleix amb la normativa europea. La petició principal: retirar pals de llum i cablejat elèctric.

Activar la ZBE

La ZBE s’ha d’activar a Sabadell abans del 2025. La implementació s’ha de dissenyar: l’àrea definida i els horaris i restriccions acordades. La intenció del govern municipal és implantar-ho de forma coordinada amb la resta de municipis propers.

Els primers elèctrics

A principis del 2024, per Sabadell ja haurien de circular els primers autobusos elèctrics. Aleshores, 41 vehicles de TUS seran sostenibles, el 62,6% de la flota. I la ciutat ha de continuar empenyent aquest camí, fins que tota la flota sigui sostenible.

Ronda Nord i Gran Via

Els veïns propers a la Gran Via coincideixen que drenar el trànsit de l’artèria viària. També ha estat molt debatut el futur de la Ronda Nord: si bé es tracta d’una decisió supramunicipal, l’Ajuntament haurà d’estar al cas de l’acord Estat-Generalitat per a aquesta infraestructura.

Habitatge municipal

Sabadell va projectar el 2021 la construcció de 528 habitatges. N’han construït una cinquantena, dues promocions (Centre i la Creu Alta). Aquest 2023 es preveu l’inici d’obres pel nou Complex per a la Gent Gran de la Roureda i una nova promoció a Can Gambús.

Ordenança de civisme

En els mesos vinents hauria d’estar aprovada de forma definitiva l’ordenança de Civisme i Convivència que permetrà ser més taxatiu amb l’incivisme i reforçar la seguretat a tots els barris. La normativa està aprovada, però només de forma inicial.

Major seguretat

Segons es desprenia de la darrera enquesta elaborada pel Diari, una de les majors preocupacions és la seguretat. Els veïns (34%) reclamaven una mirada especial a la seguretat, especialment durant els vespres. Més càmeres de videovigilància i més agents són algunes de les demandes.

El futur del riu

Reconstruir i rehabilitar els edificis industrials que avui dia hi ha en desús és una de les demandes de l’Associació per l’Impuls de l’Àrea Ripoll. D’altres, demanen renaturalitzar el riu. Sigui quina sigui la proposta, el Ripoll és un dels grans actius de la ciutat.