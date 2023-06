Un bar per cada 230 sabadellencs. La ciutat ha guanyat locals hostalers respecte a abans de la pandèmia. Segons dades municipals, hi ha 965 llicències actives per a bars i restaurants, una xifra que està per sota de la mitjana estatal, amb un bar per cada 175 persones, d’acord amb les darreres dades disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Així, Sabadell ha guanyat un 16% d’hostaleria en els darrers quatre anys, un dels sectors en creixement després de la crisi de la Covid.

“La gent vol sortir, rebem més clientela que abans de la Covid, però ara la gent es mira més el que consumeix”, explica Jordi Roca, president del Gremi comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. Menys consum però més clientela. Una relació que permet mantenir dempeus els locals hostalers de Sabadell. Tot i l’increment de preus que també pateixen els professionals del sector. El 95,9% dels hostalers paguen més que abans de la pandèmia, segons una enquesta elaborada en línia pel Diari.

Però el bon ritme de negoci, de l’activitat laboral – l’atur ha baixat a Sabadell per quart mes consecutiu– i els indicadors macroeconòmics – l’OCDE ha elevat quatre dècimes la previsió de creixement del PIB espanyol fins al 2,1%– fan que els hostalers sabadellencs encarin una campanya amb optimisme: “Esperem que la gent s’animi i continuï venint als nostres establiments”.

Adeu a la pandèmia

Després d’un sotrac que va fer perillar la supervivència d’alguns establiments hostalers a la ciutat, la Covid els ha fet més forts. Segons les dades de l’Observatori de l’Economia Local, l’hostaleria a Sabadell va ser el sector més castigat per la pandèmia: va acaparar el 26,1% dels ERTO, per davant del comerç (20,9%). Però allò ja ha quedat enrere.

Ara, no només han superat nombre d’establiments oberts, que coincideix també amb el bon ritme de l’economia general. També la majoria dels establiments ja superen la facturació del 2019. Les dades mostren una bona i ràpida recuperació: segons l’enquesta elaborada pel Diari, la majoria dels locals (59,6%) s’han refet totalment de la crisi que van viure pel confinament i un 53,2% ja factura més que l’any 2019. Ara bé: pràcticament tots (83,33%) s’han vist obligats a apujar el preu de la carta, empentats per l’increment de preus dels aliments i de l’energia.

Bones previsions de cara a l’estiu

L’arribada del bon temps ens anima a sortir de la feina i fer un afterwork amb una cervesa, una copa de vi i, perquè no, alguna tapa. Les tardes són més llargues i una terrasseta convida a seure-hi. El 46,8% dels hostalers de la ciutat entrevistats, de fet, reben més clientela amb l’arribada del bon temps, especialment els establiments que disposen de terrassa (325). A excepció dels mesos centrals d’agost, la primavera i estiu és una bona temporada pel sector. “Si busques una terrassa lliure a l’avinguda de Matadepera qualsevol tarda, et costarà trobar-ne”, exposa la Paqui, propietària d’un bar de Sant Julià. Ni al Centre. Ni a Can Llong…