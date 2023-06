Piles d’apunts, nervis i estudiants preparats per afrontar la selectivitat

Han estat dies de nervis per a molts sabadellencs, que els ha tocat esmolar els llapis i fer les últimes repassades abans d’uns dies que determinaran el seu futur. La selectivitat 2023 ha arrencat aquest dimecres i s’allargarà fins divendres, enguany amb un segon rècord consecutiu de participació. Un total de 41.671 estudiants catalans s’han matriculat aquest any a la prova d’accés a la universitat, després que en l’anterior convocatòria ordinària se superés per primera vegada la barrera dels 40.000 inscrits.

Les biblioteques de la ciutat s’han consolidat com a espai d’estudi per excel·lència abans de les PAU; i també d’intercanvi de dubtes. “Durant el curs no vinc a la biblio, però aquests dies em va molt bé per resoldre preguntes d’última hora amb altres companys”, diu el Carles, que admet que “tot i que ho porto ben preparat, els nervis hi són”.

Alternatives a la biblioteca

La Laia també ha passat aquests dies més hores del que és habitual a la biblioteca i assegura que li va bé, però que “a vegades sento que parlen de coses del temari que no conec a prop meu, em poso nerviosa i ràpidament he de preguntar: ‘Ei, això quina resposta és?’”. I pels que no volen fer colzes a l’habitació, i a la biblioteca hi troben un ambient massa seriós, queden les cafeteries. “Espai ideal entre poder estudiar i comentar en veu alta”, diu la Berta.

El local Sandwichez, al Centre, ha acollit aquests dies molts estudiants, que entre cafè i cafè, i muntanyes d’apunts, repassen els exàmens de les PAU 2023. Resulta que l’establiment “té bon wifi”; i això “és imprescindible”, descrivia la futura universitària, preguntada per l’èxit del local.

Què passarà l’any que ve?

I l’any que ve, el modus operandi dels estudiants sabadellencs seguirà sent el mateix? Aquesta hauria de ser l’última selectivitat amb el format tal com el coneixem. Amb la nova llei d’educació que preveu el Ministeri d’Educació de l’estat, les proves han de passar a ser més competencials de manera gradual a partir de l’any que ve i fins al 2028.