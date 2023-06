Rècord d’inscrits en el Memorial Fidel Bagán de la Penya Ciclista Palomillas

Més de 140 corredors i corredores cadets i júniors s’han inscrit per participar en el XXVII Memorial Fidel Bagán, organitzat per la Penya Ciclista Palomillas, que se celebrarà aquest diumenge. La prova s’iniciarà a les 9.45 hores amb la cursa de categoria cadet masculina i les fèmines, cadet i júnior. Prendran la sortida un total de 69 ciclistes, que recorreran els 50 km dels quals consta la prova en un circuit tancat de 2,7 km a la zona de Can Gambús. La meta està situada a la ronda de Jean Monnet.

A les 11.45 h es donarà la sortida a la prova de les categories júnior masculina i fèmines, elit i sots 23, amb un total de 76 participants que recorreran 70 km pel mateix circuit. El Memorial, per primera vegada, serà puntuable per a la Copa Catalana Fèmines cadet, Júnior i Elit Sots 23.

En la prova júnior s’han inscrit 62 corredors, entre els quals hi ha Ivan Viladrich, del Baix Ebre, i Albert Pla, del Finques Feliu Cycling Team, que després de tres proves encapçalen la classificació amb 82 i 72 punts respectivament. A la prova de cadets s’han inscrit 48 corredors que disputaran la sisena prova puntuable de la competició, amb Ferran Marcè, Narcís Monturiol i Aitor Martínez, del Purito–Tadesan–Nuria, i Ivan Roure, de l’Autovivo Grup, com a ciclistes que ja han aconseguit pujar al podi com a guanyadors en aquest 2023.

Mític expresident

La Penya Ciclista Palomillas de Sabadell, fundada el 1935 i que és un els vint-i-cinc clubs ciclistes més antics de Catalunya, organitza des del 1997 el Memorial Fidel Bagán, amb el suport de la Federació

Catalana de Ciclisme i l’Ajuntament de Sabadell. El Memorial ret homenatge a l’expresident de l’entitat, Fidel Bagán Alegret, que va morir el 16 de maig de 1996. Bagán va entrar a formar part de la Penya Ciclista el 1960 i va ser president en dos mandats: el 1968 i entre el 1985 i el 1994. És reconegut pel seu compromís i esforç en la promoció del ciclisme infantil tant a Sabadell com a Catalunya.