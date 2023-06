Els comerços podran obrir una desena de diumenges i festius el 2024: així que el calendari

El Consell Assessor de Comerç ha aprovat els diumenges i festius d’obertura del 2024 i 2025. Els calendaris contemplen vuit dies, als que cada ajuntament n’hi ha d’afegir dos més, fins a completar els 10 festius per any. Per l’any vinent, un dels dies que els comerços podran obrir serà el diumenge 12 d’octubre, dia de la Hispanitat, que marcarà l’inici de la temporada d’hivern. El 2025 es permetrà obrir l’1 de novembre, dia de Tots Sants.

Cada municipi pot canviar dues dates dels calendaris generals per altres festius, locals o no, sempre que no siguin l’1 i el 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l’1 de maig, el 24 de juny, l’11 de setembre, Nadal i Sant Esteve. A Sabadell, de moment no estan aprovats quins seran els dos dies “extra”, un fet que es coneixerà a finals d’any. Un cop s’aproven els dies per aquest Consell Assessor, les associacions hauran de proposar a l’Ajuntament els 2 festius addicionals a la ciutat i després s’ha de portar la proposta al Ple, cap a finals d’any.

Els dies ja fixats

En tot l’Estat, en concret, el calendari del 2024 fixa com a diumenges i festius que els establiments podran apujar la persiana el 7 de gener, el 30 de juny, el 12 d’octubre, l’1 de desembre, el 8 de desembre, el 15 de desembre i el 29 de desembre. En cas que els ajuntaments no designin cap data addicional, el Consell Assessor de Comerç ha proposat l’1 de novembre i el 6 de desembre.

Pel 2025, el calendari permet obrir el 5 de gener, l’1 de novembre, el 30 de novembre, el 6 i 7 de desembre, el 14 de desembre, el 21 de desembre i el 28 de desembre. Si els municipis no afegeixen dies, la proposta és poder obrir el 12 de gener i el 8 de desembre.