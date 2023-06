L’OAR Gràcia Sabadell vol aixecar la Copa Catalana per partida doble

Els dos primers equips de l’OAR Gràcia tanquen aquest cap de setmana una intensa temporada amb l’objectiu de celebrar un doble títol a la Copa Catalana. La seu de la competició femenina és el pavelló Salvador Gimeno de Sant Joan Despí. L’equip gracienc, que defensa el títol, s’enfrontarà aquest dissabte (18 h) al Lleida en semifinals. Les verd-i-blanques surten com a favorites després del seu tercer lloc absolut a la Divisió de Plata.

No obstant això, fa gairebé un mes que no competeixen i poden acusar falta de ritme, tot i que no han descuidat la preparació, com assegura la seva entrenadora Carol Carmona. “Després de l’estrès, les emocions i el desgast físic i mental de les fases necessitàvem desconnectar i descansar una mica. De totes maneres, hem tornat a entrenar amb ganes perquè volem guanyar aquesta Copa i posar la cirereta a una temporada que ha estat inoblidable”.

L’altra semifinal la jugaran La Roca i Sant Vicenç i els equips finalistes es veuran les cares el diumenge a les 13 hores. “Guanyar un títol sempre és una motivació especial i sortirem amb aquest objectiu”. Podria ser l’últim partit per algunes jugadores tot i que Carol Carmona avança que “el gruix de la plantilla continuarà la pròxima temporada. Hem lligat algunes renovacions i estem treballant per aconseguir reforçar-la. Si volem aspirar a repetir a les fases, ens cal tenir més de fons d’armari i també una dosi d’experiència. No podem dependre tant d’una o dues jugadores”.

Comiat de jugadors

La categoria masculina tindrà el pavelló Elisa Badia de Barberà del Vallès com a escenari d’aquesta Copa Catalana. Obren el foc aquest dissabte Sant Esteve Palautordera i Sarrià (18 h). Qualsevol dels dos serà diumenge (20 h) un rival força exigent per al Gràcia si supera l’eliminatòria contra el Sant Vicenç (20 h).

El tècnic gracienc, Pere Ayats, veu aquesta Copa com una gran oportunitat de “treure’ns l’espineta de no poder accedir a les fases” i també vol que sigui “un bon comiat pels jugadors que marxen del club”, cas de Tonchi Vázquez, el porter Pau o Guillem Correro. D’altra banda, recorda una tercera motivació: “els dos finalistes accedeixen a les semifinals de la Supercopa de Catalunya i això et permet jugar a casa contra Barça o Granollers, un gran premi per l’equip i l’afició. Volem guanyar la Copa”, resumeix Ayats.

Handbol-platja

L’OAR Gràcia té aquest cap de setmana un altre focus d’atenció, ja que organitza la jornada que posa en marxa el 5è Tour Català d’handbol-platja. Els quatre camps de sorra del Complex Esportiu del carrer Boccaccio acolliran els 123 partits previstos en totes les categories.

Aquest dissabte, de les 9.30 fins a les 20 h, i diumenge al matí es jugaran els partits, sistema lliga, per establir la classificació dels equips que a la tarda, a partir de les 15 hores, accediran a les eliminatòries fins a arribar a les respectives finals. L’OAR Gràcia participarà amb tres equips.