Les notícies més destacades d’aquest dijous 15 de juny del 2023 a Sabadell

Sabadell se situa en una setmana de canvis en el panorama polític. Els resultats del 28 de maig es comencen a traslladar a l’Ajuntament, i aquest dimecres es va viure l’últim ple per a molts dels regidors del mandat.

Gairebé la meitat dels regidors del ple municipal de l’Ajuntament de Sabadell han viscut aquest dimecres la seva última sessió plenària. 13 de 27 edils deixen de ser-ho després de les eleccions municipals. Dissabte, 17 de juny, a les 12 h, es constituirà la nova corporació local, previsiblement presidida de nou per Marta Farrés (PSC), tenint en compte que va guanyar els comicis amb majoria absoluta.

La data per segellar l’acord per la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar irromp com el l’últim escull per desencallar el futur de la infraestructura. En les últimes hores, les manifestacions de la Generalitat i el Ministeri de Transports han deixat clar que existeix voluntat per tancar definitivament la carpeta i iniciar les obres, malgrat que no hi ha entesa en el moment en què es pot rubricar la firma. Tot plegat, amb les eleccions a l’horitzó i el relleu de Juli Fernàndez a la conselleria de Territori encara recent.

L’equip de cirurgia pediàtrica de l‘Hospital Parc Taulí de Sabadell va intervenir d’urgència el mes passat un nounat de 2,8 kg que presentava una atrèsia esofàgica. Durant les primeres hores després d’haver nascut, l’equip d’infermeria va detectar que el nounat no podia alimentar-se perquè s’ofegava. Seguidament, va comprovar-se que havia nascut amb una estranya malformació a l’esòfag. La part superior i la part inferior de l’esòfag no estaven unides, i la part inferior estava unida a la tràquea.

La Policia Municipal va denunciar dimarts dues dones per robar en un supermercat a Campoamor. Els fets van passar poc abans de les 9 de la nit, al passeig del Comerç, on hi ha ubicat un establiment de la cadena d’alimentació Lidl. Els agents van rebre l’avís i es van desplaçar ràpidament fins al local comercial.

El Centre d’Esports Sabadell ha fet oficial la renovació de Jaume Milà al capdavant de la direcció esportiva. La temporada passada va incorporar-se, després de la seva gran tasca al Futbol base, com l’ajudant (secretari tècnic) de Gerard Escoda per confeccionar una plantilla a correcuita l’estiu.