Les notícies més destacades d’aquest divendres 16 de juny del 2023 a Sabadell

L’oci i la cultura tornen a ser protagonistes a les portes del cap de setmana a la ciutat. L’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) ha quedat inscrita en les pàgines de la història del rock. Ho certifiquen més de 8.500 testimonis que, afortunats, van viure al Palau Sant Jordi el primer concert de The Who a Barcelona, i molt probablement l’últim, en els seus més de 60 anys de trajectòria musical.

Una trentena de músics de la formació sabadellenca, sota la batuta de Keith Levenson, van escortar el carismàtic vocalista Roger Daltrey i el guitarrista Pete Townshend, imponents, inconformistes amb la idea d’esdevenir velles glòries als seus 79 i 78 anys, respectivament. A la bateria, els acompanyava Zak Starkey, fill de Ringo Starr.

No saps què fer per aprofitar el cap de setmana a Sabadell? Us deixem propostes culturals i d’oci perquè gaudiu de la ciutat en família, parella, amics o sols. Aquestes són les opcions per a divendres, dissabte i diumenge, del 16 al 18 de juny.

Dels excedents de teixits per a la fabricació de pantalons a bosses de mà exclusius. Economia circular i ‘slow fashion’ a la vegada. L’empresa sabadellenca Kleymac, amb més de tres dècades dedicada a la confecció de pantalons, i la dissenyadora gràfica i il·lustradora, Marta Dansa, formada a l’ESDi, han llençat el projecte Twolip. L’objectiu? Donar una segona vida a les teles.

Per tancar el mandat, els regidors sortints van poder dir unes paraules i el consistori els va obsequiar per la seva tasca. El regal té accent local. El llibre escollit va ser el tercer més venut del Sant Jordi del 2022, l’any en què es va publicar, segons el rànquing que van elaborar les llibreries de la ciutat.

La redacció d’aquest diari està preparant una edició especial en què, com no podia ser d’una altra manera, vosaltres hi sereu molt presents. Per això, volem descobrir els racons de Sabadell que us han marcat en els últims cinc anys. Passeu-nos una fotografia d’un indret amb un significat especial, d’un moment que teniu gravat a la retina.