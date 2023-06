L’OAR Gràcia Sabadell acomiada una temporada inoblidable amb una gran festa

Amb una participació rècord de prop de 500 assistents i la presència de la regidora en funcions, Laura Reyes, i del president de la Federació Catalana d’handbol Jaume Fort, el pavelló municipal del carrer Boccaccio va ser el magnífic escenari de la tradicional festa de fi de temporada de l’OAR Gràcia.

Després del sopar, en els actes de la trobada s’hi van succeir sentiments de tota mena, des dels alegres pel festeig dels bons resultats esportius, passant pels divertits amb protagonisme dels responsables dels primers equips (Carol Carmona i Pere Ayats) i dels que van conduir els equips de Primera Catalana al títol i ascens (Xavi Vilella i Lluís Marrugat), fins als emotius que van provocar llagrimetes entre qui havia pres la decisió de deixar la pràctica de l’handbol.

Tampoc no hi va faltar l’agraïment en el comiat als jugadors de l’equip de Primera Nacional que no continuaran la pròxima temporada. És el cas del pivot Guillem Correro que farà el salt a ASOBAL integrat en la plantilla del Puerto Sagunto, i del lateral Tonchi Vàzquez que després dels quatre anys en què s’ha guanyat l’estima de tothom, torna a la seva Argentina natal. No va deixar de ser interessant escoltar Carol Carmona com va aixecar l’ànim de l’equip després de la dolorosa derrota contra Ikasa a la segona jornada de la fase d’ascens a Roquetas de Mar.

Socis i regularitat

En l’apartat de reconeixement als socis amb 50 anys d’antiguitat, Santi Selvas i Pere Callarisa van ser premiats per la seva fidelitat al club. El Premi a la regularitat en cada categoria es va concedir a: Arnau Cordon (benjamí), Iris Ollé (aleví femení), Ariel Parra (aleví masculí), Júlia Solé (infantil femení), Cristian Pomares (infantil masculí), Ainara Saavedra (cadet femení), David Zamora (cadet masculí), Laia Camarero (juvenil femení), Pere Arnau (juvenil masculí Atl.), Héctor Núñez (juvenil masculí), Anna Osete (Màster femení), Marc Plans (Màster masculí), Arnau Busquets (sènior masculí júnior), Carla Arenós (sènior femení Atl.), Nil Ballesta (sènior masculí Atl.), Tonchi Vàzquez (Primera Nacional) i Ona Magrinyà (Divisió Plata femení).

Els dos equips graciencs de Primera Catalana van rebre del president de Federació Catalana els respectius trofeus com a campions. En els parlaments, el president gracienc Salvador Gomis va felicitar els equips i els seus responsables pels èxits de la temporada finalitzada. Tanmateix, va marcar el repte que en la propera se n’havien de celebrar més.

Jaume Fort, després d’admetre que les festes de la federació no reuneixen tanta participació, va encoratjar el club a seguir en la línia de treball positiu per mantenir la bona salut de l’handbol català. La regidora Laura Reyes es mostrà orgullosa que la ciutat tingui clubs com l’OAR Gràcia, sense desvetllar si continuarà essent la responsable de l’Àrea d’Esports a l’Ajuntament.