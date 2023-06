Dispositiu especial per blindar la seguretat per Sant Joan a Sabadell

Sabadell escalfa motors per viure la revetlla de Sant Joan. La ciutat es prepara per viure la nit més màgica de l’any i els dispositius d’emergència i seguretat es coordinen per garantir que tot va sobre rodes. La ciutat ha preparat un reforç de la Policia Municipal i també del servei de neteja. En concret, es doblaran les patrulles municipals al carrer i es coordinaran amb Mossos d’Esquadra, que incrementen l’atenció un 30%. “Aquest govern vetlla perquè es pugui gaudir amb seguretat i convivència de la revetlla”, sosté Adrián Hernández, tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament sostenible i Seguretat. Hernández també fa una crida a la col·laboració ciutadana: “Qualsevol persona que observi comportaments irregulars amb l’ús de la pirotècnia, o problemes de convivència o seguretat, que alerti els serveis d’emergència”, exposa el tinent d’alcaldessa.

Pel que fa a la neteja, 175 persones estaran treballant en el dispositiu de la revetlla, un 16,6% més que l’any anterior. I la mirada estarà posada en els contenidors: per reduir la càrrega dels contenidors, un servei recollirà i buidarà els dipòsits els dies previs, especialment els de paper i cartró i vidre. La Policia Municipal també instal·larà tanques als contenidors per a evitar que, en cas d’incendi, es cremin cotxes estacionats a prop. “És important que l’endemà de la revetlla la ciutat es llevi neta”, exposa Mar Molina, tinenta d’alcaldessa de l’Àrea d’Espai urbà. A Sabadell, hi haurà una vintena de revetlles populars i quatre fogueres a la Creu de Barberà, la Creu Alta, El Torrent del Capellà i Gràcia. A aquests punts també es preveu un reforç de la neteja.

Prevenció i reacció

Joan Antoni Quesada, intendent major de la Policia Municipal de Sabadell, avança que la policia prendrà una posició de “detecció d’actituds temeràries per reduir riscos”. En aquest sentit, també posa el focus en el control parental d’alguns petards que requereixen aquesta supervisió. Quesada, però, preveu una revetlla sota control i sense gaires incidents, com és habitual.

Paralel·lament, durant tota aquesta setmana, el Servei Català de Trànsit (SCT) coordina amb el cos dels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l’alcohol o les drogues a les carreteres i zones urbanes. Coincidint amb la revetlla i la festivitat de Sant Joan, des dels dies previs es despleguen controls policials de drogoalcoholèmia pel conjunt del territori i es faran de manera aleatòria i en qualsevol moment del dia. “Retirarem de la circulació el màxim de conductors que puguin representar un perill per la resta d’usuaris”, destaca Quesada.

Pel que fa a la tasca dels Mossos, l’inspector Felip Garcia afirma que és un dia per gaudir i garanteix que el cos català farà una tasca de “prevenció i reacció”. Els Mossos tindran present especialment les zones boscoses com Castellar, Sabadell i Gallifa. “Esperem que aquesta nit de Sant Joan sigui tranquil·la”.

Pel cos de Bombers també és una de les nits més importants de l’any. Durant la revetlla del 2022 es van fer 71 serveis, però Martí Sanabria, cap de Bombers de Sabadell, considera que les darreres pluges permetran reduir el risc de propagació d’incendi. El parc sabadellenc disposarà de 12 bombers de guàrdia, tres auxiliars forestals i el subcap territorial. A més, s’han habilitat tres vehicles d’aigua i un furgó de salvament. Segons Sanabria, fa falta una escala que està de baixa des de fa dos mesos i que es requerirà a Terrassa en cas necessari. “Centralitzem les trucades al 112”, exposa Sanabria.

Finalment, l’ADF posarà a disposició els quatre vehicles a nord, sud, est i oest, i una vintena de voluntaris. “És una nit amb moltes incidències, tot i que siguin petites”, apunta Pau Recio des de l’ADF. Voluntaris de Protecció Civil faran el control de les fogueres que s’organitzin a la ciutat.