Les notícies més destacades d’aquest dimecres 21 de juny del 2023 a Sabadell

Sabadell ja escalfa motors per la revetlla de Sant Joan. La ciutat es prepara perquè la jornada es desenvolupi sense incidències, reforçant la seguretat amb un dispositiu especial.

La ciutat doblarà les patrulles municipals al carrer i es coordinaran amb Mossos d’Esquadra, que incrementen l’atenció un 30%. “Aquest govern vetlla perquè es pugui gaudir amb seguretat i convivència de la revetlla”, sosté Adrián Hernández, tinent d’alcaldessa de l’Àrea d’Urbanisme, Desenvolupament sostenible i Seguretat.

Falta menys d’una setmana per a l’inici del Fresc 2023, el Festival d’Estiu de Sabadell, i quatre dels espectacles del programa d’aquest any ja han exhaurit les entrades, mentre que n’hi ha cinc que han superat el 80% de l’aforament i es preveu que facin sold out en els propers dies. En total, ja s’han venut més de 2.500 localitats, que representen més del 60% de les disponibles.

Can Gambús. Diumenge, 4.30 h. Música que traspassa les finestres tancades dels habitatges més propers. Alguns crits que tornen a despertar per tercer cop els veïns. Algun cotxe que es passa de frenada. Els veïns de Can Gambús denuncien que aquesta situació ara és més la norma que l’excepció i lamenten que no s’hagi donat una solució contundent.

Front comú dels i les conserges de les piscines municipals per demanar a l’Ajuntament de Sabadell més recursos i més personal. En un comunicat, firmat per quatre sindicats, el col·lectiu reclama ampliar la franja horària del servei de mediació per cobrir totalment el període d’obertura diària de les piscines, més rondes diàries de la Policia Municipal a les hores de més concurrència i que s’apliqui el reglament sancionador a les persones que no acompleixen la normativa de les piscines.

El moment de dir adeu sempre és difícil i més quan s’ha teixit un lligam tan fort entre un negoci i tot un barri. Aquest és el cas de la Pastisseria Núria de la carretera de Prats de Lluçanès de la Creu Alta que el diumenge passat va viure l’últim capítol d’una etapa de seixanta-tres anys.