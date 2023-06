FOTOS | Així està la ‘Ruta del colesterol’

Un espai renovat. La carretera de Sabadell a Matadepera (BV-1248) és un dels punts més transitats, no només per vehicles de motor, sinó també per ciclistes i persones a peu que opten per recórrer la coneguda com a ‘ruta del colesterol’. La zona, tal com mostren les imatges, ha experimentat canvis després que la Diputació de Barcelona iniciés les obres de construcció d’un itinerari a l’indret.

Els treballs impliquen tres quilòmetres de recorregut, així com la millora de la intersecció amb la carretera de Castellar (C-1415a) amb la implantació d’una rotonda.