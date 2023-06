El Taulí realitza una intervenció pionera en tot l’Estat

Nova actuació pionera al Parc Taulí. L’hospital sabadellenc ha estat el primer de l’Estat en utilitzar la tècnica SIGMOIDOPEXIA per tractar torsions al còlon en pacients que no poden ser operats. Segons informa el centre en un comunicat, es va emprar aquesta pràctica en un pacient de 61 anys amb esclerosi múltiple avançada, que no podia ser operat i tenia vòlvuls de repetició cada 15 dies, fet que l’obligava a ingressar a urgències amb dolors molt intensos.

Davant la complexitat de la seva situació, es va optar per la SIGMODOIPEIXA, una tècnica endoscòpica poc invasiva per tractar l’obstrucció al final del budell gruixut. La intervenció va consistir en tres puncions per fixar el budell a la paret abdominal i introduir una pròtesi per evitar una nova torsió.

Resultat satisfactori

El centre hospitalari recorda que els vòlvuls de repetició es produeixen quan hi ha una torsió al còlon sigmoide, la qual genera una obstrucció intestinal causant dolors, distensió abdominal i complicacions als teixits. Majoritàriament, afecta homes d’edat avançada que pateixen altres malalties neurològiques associades.

L’equip mèdic apunta que és habitual que la torsió del còlon reaparegui en més del 70% dels casos, de manera que s’acostuma a tractar amb una operació. Hi ha un percentatge de pacients, però, que no poden ser intervinguts quirúrgicament per la seva comorbiditat o per altres malalties associades.

És el cas del pacient que aquest cop va ser tractat de forma pionera amb SIGMOIDOPEXIA, una tècnica mai utilitzada a Espanya, mentre que a Europa la practiquen dos hospitals. L’operació va durar 40 minuts, i l’home va rebre l’alta en 48 hores. L’equip mèdic destaca que les revisions posteriors han estat satisfactòries.