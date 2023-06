Els descomptes al transport públic s’allargaran

Viatjar amb transport públic continuarà sent més barat. El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts el setè paquet de mesures anticrisi per combatre els efectes de la guerra d’Ucraïna i de la inflació que prorroga la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics i els descomptes al transport públic. Així doncs, s’ha estès l’ajut per bonificar almenys el 50% de l’abonament de transport públic, que depèn dels governs autonòmics i dels ajuntaments.

A Sabadell, on hi ha xarxa ferroviària de trens d’FGC i Rodalies, a més de la xarxa viària d’autobusos, l’aplicació dels descomptes en el transport públic va tenir un gran impacte en els usuaris a Transports Urbans de Sabadell (TUS), que es van multiplicar per quatre durant els primers mesos de vigència de la mesura. Els descomptes s’han anat prorrogant des de l’estiu de l’any passat.

Altres mesures

A més, el text allarga la congelació del preu de la bombona de butà i les bonificacions del combustible únicament per als transportistes professionals, que seran de 10 cèntims per litre de carburant fins al setembre i de 5 cèntims en l’últim trimestre de l’any. Alhora, s’han mantingut els ajuts a la indústria electrointensiva.

En paral·lel, el nou paquet anticrisi aprovat pel govern espanyol allarga fins a finals d’any la suspensió dels desnonaments a les llars vulnerables, però elimina en canvi la possibilitat de prorrogar sis mesos els contractes de lloguer que expiren a partir de l’1 de juliol.