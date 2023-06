Aire fresc

[Joan Reixach, emprenedor]

Aquest nou Diari de Sabadell sempre m’ha recordat a les empreses tecnològiques multinacionals on he treballat, gent jove amb idees, a l’última en tendències i amb un bon producte.

Des dels inicis d’aquesta nova capçalera he tingut el privilegi d’escriure de temes que m’agraden, especialment d’emprenedoria, però també de perfils històrics vinculats a la filosofia, d’altres com la generació X o de la mort de Franco Battiato.

Però especialment enriquidor per a mi ha estat intentar fer valdre grans exemples creatius sabadellencs com l’empresa Haddock, recomanada per la revista Forbes, el pintor internacionalment reconegut Ramiro Fernàndez Saus o la cooperant a l’Àfrica Roser Fernàndez Taulé, entre d’altres.

A Sabadell sempre li han anat bé els nous aires. Per millorar entitats i empreses cal sovint que hi hagi persones amb força i propostes que millorin el present. Tant els responsables com tot l’equip del Diari en són clars exemples.