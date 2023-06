Cinc anys d’emocions

[Arnau Bonada, economista i president de la Xarxa Onion]

De petit, havia anat alguna vegada a la redacció de l’AVUI a esperar el meu pare. Recordo parets grises pel fum del tabac, pantalles negres amb lletres de color verd, estridents impressores de paper continu i converses telefòniques entrecreuades. Des d’aleshores, el món del periodisme escrit sempre m’ha fascinat. Per tant, quan ara fa cinc anys vaig rebre la trucada d’en Leo Torrecilla explicant-me que un grup d’inversors locals rescatava el nostre estimat Diari de Sabadell, vaig sentir una enorme emoció. Aquell mateix any, a la Xarxa Onion vam decidir, per absoluta unanimitat, atorgar el premi “Emprenedor de l’any” a aquells valents somniadors. Al sopar de lliurament, quan llegíem el veredicte, en Marc Basté es va emocionar. Rere les seves icòniques ulleres rodones, la seva mirada em va confirmar que, per ell, allò era més que un projecte empresarial. Han passat els anys i segueixo percebent aquella emoció en cada edició del Diari; emoció pel periodisme i per la ciutat; emoció per posar el lector al centre i convertir-lo en protagonista. Quan algú em pregunta si crec que Sabadell és una ciutat dormitori, els responc que comprin el Diari de Sabadell qualsevol dissabte i que ells mateixos es respondran. Que per molts anys més puguem continuar emocionant-nos amb vosaltres!