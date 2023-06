Assassinat sense resposta, quatre anys després: qui va matar l’Héctor?

La gravació d’una càmera de videovigilància és l’únic que hi ha dels assassins d’Héctor Balmayor. Quatre anys després del crim, no se sap qui va acabar amb la vida d’aquest jove barceloní en ple carrer de Gràcia de Sabadell. No s’han trobat prou proves, indicis ni cap testimoni concloent, i no s’ha pogut provar la participació d’una parella que estar imputada pels fets. La investigació continua oberta, però el temps va a la contra.

La matinada del 29 de juny del 2019, l’Héctor va ser assassinat d’una punyalada mentre esperava tranquil·lament per tornar amb autobús a casa seva, a Barcelona. El jove treballava com a informàtic a la seu del Banc Sabadell de plaça Catalunya i, després d’una jornada intensa, se’n va anar a un bar de confiança – el Tiberius, a la Creu Alta– a veure un partit de la Copa Amèrica. Se li va fer tard i va decidir fer temps davant d’una sucursal bancària que hi havia al carrer de Gràcia.

Passades les quatre de la matinada, una parella es va aturar davant del jove i es va ficar amb ell. L’home li va clavar una ganivetada a la femoral i, després de veure que la víctima es desagnava, va fugir corrent. L’Héctor va morir uns minuts després. Ningú va veure ni escoltar res. No hi ha testimonis, ni es va trobar l’arma del crim, ni tampoc no s’ha pogut identificar els autors a través de les imatges de mala resolució.

Els Mossos van difondre els fotogrames dels autors del crim per tal que algú els pugui reconèixer. Es tracta d’un home físicament fort, amb cabell fosc, que porta pantalons curts i samarreta ampla fosca. Aquella nit, anava acompanyat d’una dona, com es pot veure en l’enregistrament.

La família vol treure les cares del vídeo

La família de l’Héctor no pot tancar la ferida sense que surtin els responsables. “La nostra mare va morir sense saber qui el va matar”, lamenta l’Alberto, germà de la víctima. L’assassinat ha estat una llosa per a ell, que ha estat de baixa fins fa poc. “Ho porto molt malament. Els meus pares no hi són, i ell tampoc. Tot i això, tinc clar que lluitaré fins al final”, defensa.

L’Alberto busca una empresa especialitzada en millorar la qualitat de les imatges per poder reconèixer els autors del crim, captats per les càmeres de videovigilància de la sucursal bancària. “Amb un bon programa i un bon ordinador, es podria distingir millor qui són”, argumenta. La millora de les imatges podria permetre la reobertura del cas als jutjats.

La família de la víctima demana ajuda externa perquè creu que no n’ha fet prou per investigar l’assassinat. “El meu grau de satisfacció amb els Mossos d’Esquadra és nul”, critica l’Alberto. “No pot ser que jo mateix tragués l’historial de Google Maps de l’ordinador de l’Héctor perquè sabessin el recorregut que havia fet aquella nit. No ho puc entendre”, lamenta.

Tot i el pas dels anys, els seus millors amics tampoc no obliden. “Ja hem passat el cop, però la desgràcia sempre hi serà”, explica el Miquel, un bon amic del barri. “Encara surt a les nostres converses. En parlem, no del que el va matar, perquè l’Héctor ens porta bons records i vivències junts”, defensa.

Sospites, però cap culpable

Els Mossos d’Esquadra van imputar Antonio P. i María E., com a presumptes autors de l’assassinat. En el moment del crim, vivien una casa ocupa del mateix carrer de Gràcia, situada a l’alçada de Pare Sallarès. Antonio P. té antecedents per robatoris amb violència i està complint pena de presó a Lledoners.

Tres testimonis els van identificar com la parella captada per la càmera de videovigilància del banc. El jutge que instruia el cas va demanar extreure mostres d’ADN de dos gots que van aparèixer al lloc del crim, però el resultat va ser negatiu. Tots dos es van negar a declarar i, davant la falta de més evidències i testimonis, el cas es va acabar arxivant. “S’hauria d’haver investigat més. Tres testimonis que reconeguin les mateixes persones són molts”, defensa l’Alberto, que demana que es reobri la causa.

En tot aquest temps no hi ha hagut avenços destacables en la investigació, segons detallen fonts dels Mossos. Tot i així, no donen la carpetada: “No ho donem per arxivat ni per perdut. Qualsevol nou indici podria fer un tomb al cas”, indiquen. Esperen que, més aviat que tard, trobin evidències sobre els autors del crim.

L’assassinat d’Héctor forma part de la llista de crims sense resoldre a Sabadell, com la mort d’Helena Jubany i la desaparició de Caroline del Valle.