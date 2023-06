Que no em toqui estar a la mesa!

[Josep Mercadé, periodista]

Les eleccions generals del proper 23 de juliol són les més inoportunes de la història de la democràcia espanyola. Mai s’havien convocat just en plena canícula i en període de vacances. No cal ser un gran analista per adonar-se que, d’entrada, una de les principals conseqüències de celebrar-les en aquesta data pot ser una gran abstenció. La prèvia de les municipals del passat 28 de maig ja va constatar que els electors no semblen especialment motivats a l’hora d’acudir a les urnes. I ara, al cap de menys de dos mesos, sant tornem-hi.

En aquesta convocatòria electoral està passant una cosa ben curiosa. Els partits de dretes que es veuen guanyadors abans d’hora ja ho estan celebrant. I aquests són, precisament, els que més els interessa que hi hagi una baixa participació conscient que podran fer mal als socialistes i d’altres formacions d’esquerres. La pregunta del milió és què cal fer, doncs, per engrescar l’electorat perquè vagi a votar el dia 23? De moment no hem vist un gran entusiasme entre algunes formacions polítiques d’esquerra que encara no han pogut pair el desastre de resultats de fa un mes. Aquesta tendència és una dificultat afegida a l’hora de motivar l’electorat.

Les campanyes de propaganda electoral aquesta vegada seran dignes d’estudi, ja que, a banda dels missatges a favor de les candidatures, han d’incorporar elements com estiu, vacances, sol, platja, etc. per tal d’aconseguir una certa complicitat amb els electors. Els que això sembla que ho tinguin molt clar són els del Partit Popular amb el seu ‘Verano azul’ rememorant la vella sèrie de Televisió Espanyola. Tot i les queixes de RTVE, el producte ja és a les xarxes amb un impacte més positiu que negatiu. La frivolitat de la campanya està servida i, probablement, aquest vídeo del PP crearà escola i farà que en surtin d’altres adaptats als moments d’aquesta convocatòria electoral.

I amb tot això hem d’afegir-hi un altre element. El sorteig dels membres que han d’ocupar les meses electorals. A Sabadell aquest dilluns se n’han escollit 2.223 sobre un total de 123.830 persones possibles. D’aquí a pocs dies, quan s’hagin rebut les notificacions, començarà el degoteig de reclamacions per no formar part de la mesa al·legant que aquell dia ja tenien un viatge contractat o per alguna altra causa. La Junta Electoral tindrà molta feina, però la incògnita és què passarà el dia de les votacions a l’hora de constituir les meses electorals. Mentrestant, el sentiment general és: Que no em toqui estar a la mesa!