Un diari conforma una identitat

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Poc es reflexiona sobre la funció social, cultural i política d’un diari. El diari és efectivament un instrument, un local, un pressupost, uns professionals, un web i, al capdavall, unes notícies i unes opinions. El diari és essencial per al debat polític ciutadà. Sense ell, la política seria quasi impossible. La democràcia es fonamenta en moltes coses, però en una ciutat tan gran el diari és un gran instrument per reconèixer-nos mútuament.

Sense diari, no podríem saber de l’existència de tantes associacions, de tantes persones, de tantes activitats, de tantes reflexions, de tantes empreses. És a dir, ens ajuda a tenir consciència de comunitat i això és essencial per tenir identitat. Per aquesta raó penso que el Diari de Sabadell és en si mateix un símbol de la identitat sabadellenca.

El sabadellenquisme no és una cosa que serveix per fer bromes sobre el poble veí, sense identitat no hi ha arrelament i sense arrelament no hi ha sentit de comunitat i, per tant, no hi ha solidaritat. El diari ens evidencia que la ciutat la fem entre tots els 217.000 ciutadans, és a dir, un símbol de republicanisme.