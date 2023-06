ENQUESTA | Es fa prou per mantenir els comerços històrics a Sabadell?

L’herboristeria La Campana, la Joieria Rellotgeria Borrell, el bar restaurant Metròpolis o Calçats Moix són alguns exemples de negocis històrics de Sabadell que han tancat o que es veuen empesos a fer-ho pròximament. L’adeu d’aquests comerços emblemàtics de la ciutat mostra una tendència. Segons el darrer estudi del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), una de les amenaces del sector del comerç al detall és la falta de relleu generacional en la gestió de negocis.

Davant d’aquest escenari, us volem preguntar: creieu que es fa prou per mantenir aquests negocis oberts a la ciutat. Què es pot fer per millorar la situació? Qui té més deures per fer i ha de posar fil a l’agulla? Respon a l’enquesta del Diari i presenta les teves propostes.

