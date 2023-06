El petit comerç, sense relleu

[M.C i M.Ordóñez]

Segons el darrer estudi del SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), una de les amenaces del sector del comerç al detall és la falta de relleu generacional en la gestió de negocis. L’alta edat d’empresaris i els alts índexs d’envelliments dels ocupats en el sector són alguns dels trets característics d’un comerç al detall amenaçat pel comerç en línia. A Sabadell, no n’és una excepció. “Com succeeix en altres poblacions, negocis amb llarga trajectòria a la ciutat es veuen abocats a tancar per falta de relleu. Cal treballar entre tots els implicats per facilitar els traspassos entre qui vol invertir en un negoci i es vol jubilar”, apunta el president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra de Comerç de Sabadell, Josep Maria Porta.

Preguntat sobre quin és el paper que pot jugar l’administració pública, en aquest cas l’Ajuntament de Sabadell, per exemple en una hipotètica rebaixa de l’IBI per al petit comerç –descartada per al president de la Comissió de Comerç Interior de la Cambra–, Porta alerta que “poden fer molta feina, però tenen poques eines” i advoca més per arribar a acords amb els propietaris dels immobles dels comerços per “subvencionar durant un temps” el lloguer.

Finalment, confia que a partir de l’any vinent la Unió Europea posi fre, amb una nova directriu, a la compra per internet, vista com a “competència deslleial”, –un dels factors que atribueix al tancament de comerços locals, sumat, també a la falta de relleu– mentre defensa que la “creativitat” de les noves generacions poden mantenir el negoci. “Potser cal buscar proveïdors més pròxims o vendre allò que no ven ningú”, afirma.

La identitat, en joc

El tancament de comerços emblemàtics que han format part de la identitat de Sabadell no és testimonial: en els darrers cinc anys ha tancat el gimnàs Malibú, el Club Gimnàs Llenas, la botiga d’electrodomèstics Ràdio Marc, la botiga Selecció Ramoneda, el Cafè Rambla, la cafeteria-restaurant Blues del Parc Taulí, la sabateria Calçats Soy, el Rubinat, Casa Guillermo, el Clarasó o La Moda, entre d’altres.

“Hi ha un gran gruix de comerciants que ara es jubilen i Sabadell perd aquests actius, el negoci tanca i se n’obrirà un altre, però el que es perd és el coneixement, l’expertesa i la implicació amb la ciutat dels comerciants que s’acomiaden”, afirma Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre i director de l’Observatori de Centres Urbans. Si bé molts dels històrics diuen adeu, Obradors sosté que els locals comercials del Centre continuen sent atractius per als emprenedors. “Sabadell és comercialment atractiu”, diu.

Des de l’Observatori, però, el que sí que han detectat és que els comerços del sector de l’equipament de la persona –moda i complements– són els que van perdent més terreny, que l’ocupa la restauració i els serveis. Si bé és difícil que un local al Centre es quedi buit, Obradors creu que la pèrdua de valor està en l’arribada de negocis deslocalitzats: “És important que obrin comerços vinculats a la ciutat, que s’impliquin”.

Ajut a la digitalització

L’Ajuntament ha impulsat algunes iniciatives per a impulsar l’emprenedoria local. Entre d’altres, estan promocionant locals buits en lloguer per fer-los més visibles per a potencials comerciants, en una campanya de la Diputació de Barcelona.

Pel que fa a la supervivència del comerç, fonts municipals sostenen que fomenten “la dinamització comercial de la ciutat” amb una línia de subvencions dotada amb 70.000 euros anuals per les associacions de comerciants i de restauració.

Des de l’Ajuntament també destaquen que s’ha fet formació per la digitalització dels comerços com ara el Kit digital –ajuts directes de Fons Next Generation– per a implantar solucions digitals o cursos de formació adreçats al col·lectiu, molt centrat en aspectes de digitalització.