Protegir el comerç propi

[Editorial 29 de juny de 2023]

La manca de noves generacions disposades a continuar el negoci o el canvi d’hàbits de consum, amb el comerç en línia, compliquen la supervivència del comerç de tota la vida de Sabadell. El comerç local és un segell distintiu de la nostra ciutat: no només el trobem al Centre, sinó que també és molt potent als barris, a Ca n’Oriac, a Sant Oleguer, a l’Eixample i al sud, per mencionar alguns casos d’èxit. Els veïns trien indrets com el Passeig, la Rambla o l’avinguda Matadepera per fer grans i petites compres, siguin diàries o més transcendentals.

Una de les amenaces del sector del comerç al detall és la falta de relleu generacional en la gestió de negocis. L’alta edat d’empresaris i els alts índexs d’envelliments dels ocupats en el sector són alguns dels trets característics d’un comerç al detall amenaçat pel comerç en línia. Sabadell no n’és una excepció. El tancament de comerços emblemàtics que han format part de la identitat de Sabadell no és testimonial: els darrers cinc anys ha tancat el gimnàs Malibú, el Club Gimnàs Llenas, la botiga d’electrodomèstics Ràdio Marc, la botiga Selecció Ramoneda, el Cafè Rambla, la cafeteria-restaurant Blues del Parc Taulí, la sabateria Calçats Soy, el Rubinat, Casa Guillermo, el Clarasó o La Moda, entre d’altres. I ara serà el torn de l’herboristeria La Campana, la joieria rellotgeria Borrell, el bar restaurant Metròpolis i de Calçats Moix.

És una llàstima que això passi. El comerç local és producte i economia de proximitat i no podem perdre’l. Cal que tots els agents, públics i privats, arribin a acords a tots els àmbits per emprendre mesures urgents per protegir-lo i incentivar-lo.