Aquest divendres ha arrencat des de primera hora amb problemes de trànsit en les principals carreteres que connecten Sabadell i la comarca. Un dels punts més conflictius ha estat la C-30, a l’altura de Sant Cugat del Vallès. Un camió s’ha incendiat en direcció a Tarragona i ha obligat a tallar la via per procedir a l’extinció del foc. Cap a les 9 del matí, les cues eren de més de 3 quilòmetres.

Com és habitual, la C-58 també presentava complicacions en sentit Sabadell, a l’altura de Ripollet i Barcelona per entrar a la ciutat. A més, a l’AP-7, a l’altura de Barberà del Vallè, hi havia retencions en sentit Girona.

☁ Matí de divendres amb #retencions a: 🔴 A-2 Santa Coloma C. ➡ Zona Franca

🔴 A-2 Sant Joan D. ➡ BCN

🔴 AP-7 Mollet (ambdós sentits)

🔴 AP-7/B-30 Barberà ➡ GIR

🔴 C-17 Parets (ambdós sentits)

🔴 C-58 a BCN i Ripollet ➡ Sabadell

🔴 C-59 Palau-solità ➡ BCN#SCT pic.twitter.com/h1SeR83FXx — Trànsit (@transit) June 30, 2023