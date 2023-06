Coneix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Les últimes hores a la ciutat han estat marcades per l’episodi d’intenses pluges a la ciutat, que han deixat algunes incidències, obligant a l’actuació dels Bombers. Malgrat tot, Sabadell no ha estat la ciutat més afectada ni amb els ruixats més epectaculars. Afortunadament, no s’han hagut de lamentar danys personals.

En total, els Bombers han rebut 164 avisos entre les deu de la nit de dijous i dos quarts de vuit del matí d’aquest divendres per serveis relacionats amb l‘episodi de fortes tempestes que ha afectat diferents punts de Catalunya. A la Regió Metropolitana Nord, àrea de Sabadell, n’han rebut un total de 22. El temporal va deixar imatges clàssiques de caos als carrers, especialment en la mobilitat.

L’escriptor sabadellenc Jordi Solé ha guanyat el 56è Premi Prudenci Bertrana amb la novel·la L’any que vaig estimar Ava Gardner. El guardó, que està dotat amb 30.000 euros, inclou la publicació a càrrec de Grup 62 de l’obra, que arribarà a les llibreries el 20 de setembre.

Eneko Fernández es va proclamar fa uns dies guanyador de l’onzena edició del programa MasterChef. L’exfutbolista del Centre d’Esports, entre molts altres equips, repassa la seva trajectòria al concurs gastronòmic i apunta alguns paral·lelismes entre el món de la cuina i el futbol.

Els Mossos d’Esquadra han advertit d’una tècnica en robatori que va tenir lloc fa pocs dies a Sabadell. Es tracta de l’anomenat “furt de la taca”, un mètode delictiu en què els assaltants taquen la víctima i, oferint-se a ajudar-la, acaben perpetrant el robatori. Aquest fet va tenir lloc el passat dimarts, 27 de juny, al carrer de Salvat Papasseit, al barri de la Creu de Barberà. L’escena es va produir al voltant dels caixers d’una entitat bancària, cap a les 12 del migdia.

Aquest cap de setmana arriba farcit de propostes culturals i d’oci a Sabadell. Un dels plats forts serà el Fresc Festival, però hi haurà moltes més activitats que ompliran la ciutat.