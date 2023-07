Tipus de cel·lulitis i com tractar-la amb Policlínic Sabadell

Els professionals de Grup Policlínic ens expliquen les claus per a combatre eficaçment la cel·lulitis. Per poder abordar de manera efectiva la cel·lulitis fa falta conèixer les seves causes i identificar quin tipus de cel·lulitis tenim per a posteriorment tractar-la adequadament.

Tipus de cel·lulitis

Has de saber que existeixen tres tipus i cadascuna té una causa i tractament diferent.

Cel·lulitis edematosa : Es produeix perquè les nostres cèl·lules de greix retenen aigua

: Es produeix perquè les nostres cèl·lules de greix retenen aigua Cel·lulitis adiposa : També és coneguda com a “pell de taronja” es produeix pels mals hàbits alimentaris i el sedentarisme.

: També és coneguda com a “pell de taronja” es produeix pels mals hàbits alimentaris i el sedentarisme. Cel·lulitis tova: És una evolució de la cel·lulitis edematosa combinada amb la reducció de producció de col·lagen i elastina de les nostres cèl·lules, és la més comuna a partir dels 45-50 anys.

Els centres de Grup Policlínic disposen de la més avançada tecnologia i utilitzen els protocols adequats per aconseguir tractar tots els tipus de cel·lulitis en les mínimes sessions i que el resultat sigui un èxit.

Durant aquest mes de juliol pots beneficiar-te d’un Pack de tractaments específics per a combatre la cel·lulitis de forma personalitzada. Per a això disposes d’una cita gratuïta on tindràs una valoració personalitzada. Pots sol·licitar-la en el 93 515 39 99 o en aquest enllaç.

El 90-98% de les dones tenen cel·lulitis en zones localitzades. Podem tenir diversos tipus alhora i es localitza en:

Malucs

Abdomen

Flancs

Genolls

Braços

Cuixes

Glutis

Papada

Policlínic Sabadell

Av. Francesc Macià, 30. Sabadell

Policlínic Sabadell Rambla

Carrer Sant Pere 3. Sabadell

Tel. 93 716 26 27 – grup-policlinic.com