FOTOS | Una plaça Doctor Robert ‘rockera’

La Coordinadora de Músics de Sabadell va fer desfilar per la plaça Doctor Robert talent local per celebrar el Dia Mundial de la Música, dissabte passat. La festa va començar al migdia, amb un vermut musical a càrrec de MC Acoustic. A la tarda, fins a la mitjanit, hi van actuar sis grups sabadellencs, tots amb el rock per bandera: Malverso, Miratges, Pöker, SixStrings i Black Star.

La Coordinadora de Músics de Sabadell està composta per una quarantena de formacions locals. Una de les reivindicacions que persegueix l’associació, que el desembre passat va celebrar el seu 25è aniversari, és que la ciutat disposi de més infraestructures musicals, com per exemple una sala de concerts municipal, ja que considera que el talent sabadellenc, especialment l’emergent, té poques oportunitats per a tocar.