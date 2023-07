Assaborir les vistes del cim del Puig de la Creu amb un tast de gintònics

El Puig de la Creu és un espai emblemàtic i únic per si sol, però a més l’empresa Arima vol consolidar-ne el cim com un lloc particularment atractiu per viure-hi experiències artístiques, culturals, gastronòmiques i que fomentin el benestar i la salut. Per això hi organitza activitats com les d’aquest juliol: un tast de gintònics amb vistes nocturnes a tot el Vallès i una xerrada sobre autoestima i amor a càrrec de la prescriptora popular Mara Jiménez.

“Organitzar experiències al Puig de la Creu és una manera que la gent pugui gaudir de l’espai d’una altra manera, amb calma, accedint a espais que estan sempre tancats i amb un tracte molt proper”, apunta Clara Puig, al capdavant d’Arima Experiències. El cim de la muntanya està coronat per un conjunt arquitectònic catalogat i una zona forestal, propietats privades que gestiona la seva família.

El tast de gintònics al terrat del Puig de la Creu se celebrarà el divendres 21 de juliol a les 22h. Es podran tastat quatre combinacions diferents, amb el guiatge expert del sommelier i enòleg Jordi Munt.

Per altra banda, Mara Jiménez oferirà la xerrada a la capella de l’edifici, el diumenge 23 de juliol, a les 11h. És una artista multidisciplinària, activista contra la grassofòbia, i té un discurs sobre la diversitat i la salut mental. L’accés al cim del Puig de la Creu és a peu. L’empresa ofereix servei d’acompanyament a qui ho necessiti.