Coneix les notícies més destacades d’aquest dimarts a Sabadell

L’actualitat política va tornar aquest dilluns a la primera plana informativa. Després de la seva configuració, el segon Govern de Marta Farrés defineix els objectius dels primers cent dies de mandat.

El pla d’acció inclou canvis urbanístics i a l’espai públic –nou pla del Ripoll, renovació d’entorns escolars i plantació d’arbres– i millores seguretat i civisme –compra d’habitatges ocupats i una campanya de bons comportaments per als propietaris de gossos–.

Dards creuats, incertesa i indignació en el procés per retirar l’amiant de set escoles de Sabadell, que s’havia de fer efectiu aquest estiu. Finalment, només l’escola Arraona quedarà alliberada de les plaques de fibrociment per començar el proper curs. Les altres sis escoles —Roureda, Floresta, Juan Ramón Jiménez, Samuntada, Ribatallada i Castellarnau— tot apunta que hauran d’esperar, com a mínim, fins a l’estiu que ve per començar el procés de desamiantatge.

L’Ajuntament de Sabadell haurà d’indemnitzar amb 806.436 euros una veïna que va quedar paraplègica després que li caigués un arbre a sobre el passat 9 de desembre del 2014, dia en què es va viure una gran ventada a la ciutat. Segons ha avançat aquest dilluns El Periódico, la justícia considera que el consistori sabadellenc no ha acreditat haver fet el manteniment de l’arbre i no va tancar els jardins públics malgrat haver-hi una recomanació de Protecció Civil.

Els viatges de vacances a l’estiu viuen una dualitat. Les agències del sector auguren setmanes amb xifres “rècord” i confirmen la “recuperació total” un cop superada la pandèmia, amb escapades novament intercontinentals després d’anys amb restriccions a l’hora de pujar a l’avió. En paral·lel, els preus s’han disparat i hi ha un gruix de famílies que es veuen empeses a replantejar les vacances o, directament, a quedar-se a casa.

Quan el concepte ‘pasta fresca’ ni sonava a la ciutat, un petit establiment va aterrar al carrer de Gràcia de Sabadell per apropar als veïns alguns dels secrets més ben guardats de la cuina italiana més autèntica. D’això ja en fa 32 anys. El fundador, Mario Lai, aprofitava els seus viatges a Sardenya, on tenia la família, per impregnar-se de les millors combinacions i receptes gastronòmiques per després oferir-les a la seva petita botiga de barri, que va batejar com a ‘Da Mario’.