Estan bojos

[Tona Codina i Farriol, Publicista i Consultora de Comunicació]

Sabeu que compren el Diari de Sabadell? Però si no hi ha qui l’aixequi! Si al periodisme li queden 5 minuts i ningú compra premsa local! Aquestes eren les veus que es sentien a la ciutat la primavera del 2018. I mira tu per on, ja en fan cinc i creixent. Qui ens hauria de dir que l’efecte resurrecció-de-diaris-caducs arribaria Terrassa ;-). La bojeria va prendre forma amb un disseny sorprenentement atractiu, un projecte ambiciós, íntegrament en català, capaç de generar nous formats com les Cuixa Forta Talks de la Pontnou. Gràcies perquè ens heu fet tornat a tenir ganes de saber què passa a casa. Valentia, gosadia, confiança en les pròpies capacitats i molta bojeria, perquè si no estàs disposat a donar-ho tot, en un jardí com aquest no s’hi posa qualsevol. Us felicito i us agraeixo tenir-hi veu. Segur que no és gens fàcil, els malabars que heu de fer en temps de ChatGPT, al·lucinants segur. Però el tenim, la marca DS ha recuperat el prestigi i la ciutat, ara sí, està orgullosa del diari de la ciutat.