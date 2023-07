Saps on és… l’únic arbre sense arrels de Sabadell?

Gairebé tothom l’ha vist alguna vegada. És l’únic arbre sense arrels de Sabadell. Per la seva magnitud i majestuositat, l’Arbre de Ferro no passa desapercebut. En canvi, no tots els sabadellencs coneixen l’origen i la història d’aquesta escultura icònica a la nostra ciutat, obra del prestigiós artista sabadellenc Antoni Marqués.

Situat a la part alta, amb vistes de bona part de la ciutat, és la primera actuació al Parc Catalunya, que va ser inaugurat l’any 1992. Abans, durant la festa de l’arbre de 1986, es va donar la benvinguda a l’escultura, que simbolitza un arbre sec. Es tracta d’un element monumental construït amb planxa de ferro negre de 10 mm de gruix, que comprèn un element vertical en forma d’i grega assentat sobre una base polièdrica. Té una alçada de més de 8 metres i una amplada d’1,20 metres.

A la punta més alta de l’estructura compta amb un parallamps. També com a curiositat, l’escultura es va col·locar pocs metres més enllà, sobre el cotxe de desguàs que es va enterrar simbòlicament amb motiu d’una de les plantades populars d’arbres que es van realitzar a l’indret.