Recomanen el confinament de persones amb dificultats respiratòries per l’incendi

Protecció Civil ha recomanat el confinament de les persones amb dificultats respiratòries, especialment a la zona centre i nord de Sabadell, fins a on ha arribat la columna de fum per l’incendi que crema des del migdia en una nau del polígon de Can Roqueta. Una patrulla de la Policia Municipal ha circulat per les zones més afectades demanant als veïns que es quedin a casa i no s’exposin al fum.

Els Bombers treballen amb més d’una quinzena de dotacions des de les 14.21 hores, quan han rebut l’avís per un incendi al carrer de ca n’Alzina. El foc continua actiu i crema papers i roba. L’aparatosa columna de fum, de grans dimensions, era visible des de diferents punts de la ciutat. Segons han informat fonts oficials, no consten ferits.

ES RECOMANA el confinament preventiu de persones vulnerables de la zona de Sabadell Centre i Nord a causa de la densa columna de fum per l’incendi de Sabadell. — Bombers (@bomberscat) July 5, 2023