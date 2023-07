VÍDEO | Un incendi crema a una nau de Can Roqueta

Un incendi crema des de pocs minuts després de les 2 del migdia al polígon de Can Roqueta de Sabadell. Segons han informat els Bombers, hi ha disset de dotacions desplegades intentant apagar les flames, que s’han originat al carrer de ca n’Alzina, a l’altura del número 107-111, en l’empresa RealPlast. El foc s’ha iniciat en la nau de plàstics i, quan han arribat els bombers, l’incendi ja cremava a l’exterior, afectant paper i roba, segons ha informat el cos.

Activat un dispositiu amb 17 dotacions. Les tasques d’extinció, exterior, se centren en evitar la propagació a les indústries del costat. Cap persona ferida.#bomberscat pic.twitter.com/OM2TlHZJ5g — Bombers (@bomberscat) July 5, 2023

L’aparatosa columna de fum era visible des de diferents punts de la ciutat. El foc continua actiu, segons han informat fonts oficials, que també especifiquen que cap persona ha resultat ferida. Els treballs se centren en evitar la propagació a les indústries del costat, com per exemple l’empresa Rittal, que ja ha estat desallotjada.

Fins al lloc també s’han mobilitzat diverses dotacions del SEM, que han confirmat que no hi ha ferits. Protecció Civil ha demanat a les persones amb problemes respiratoris que es confinin a casa, tancant portes i finestres davant el fum que s’ha escampat per la ciutat.