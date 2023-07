Junts arrenca la campanya a Sabadell: “Catalunya necessita que ens expressem a les urnes”

La campanya electoral ja ha començat. Junts ha estat el partit més matiner, en un acte al Racó del Campanar de Sabadell que ha comptat amb diferents figures de la formació, com Lluís Matas, Lourdes Ciuró o Miquel Aguilar, representant sabadellenc a la llista del partit a Barcelona. La jornada ha servit a més per mostrar l’eslògan de campanya, “ja n’hi ha prou”, enviant un missatge contundent a la ciutadania: “tens l’oportunitat de canviar-ho tot”.

L’exconsellera de Justícia ha estat molt vehement, demanant que els catalans no es quedin a casa el pròxim 23 de juliol. Ciuró ha fet una crida a anar a la cita amb les urnes per combatre la irrupció de partits com Vox. “El primer missatge que volem enviar és que s’ha d’anar a votar. És una data complicada, en ple mes de juliol, però els catalans tenim un repte. No podem deixar les urnes buides de vots, perquè hi ha altres formacions que voldran posar la seva empremta al Congrés dels Diputats i això sabem que no beneficiarà Catalunya”, ha advertit. “Catalunya necessita que ens expressem a les urnes. Només sabem parlar a les urnes i serà per la via democràtica que assolirem els nostres objectius. No podem deixar passar l’oportunitat”, ha reiterat.

Un dels aspectes que segur formarà part del debat polític les dues pròximes setmanes és la ronda Nord de Sabadell, Terrassa i Castellar. “Tant PP com PSOE, a l’hora de la veritat, compleixen poc amb Catalunya. La setmana passada es va fer esment a un acord per desenvolupar la B-40. Esperem que això no sigui una promesa de campanya. Exigim que el Govern espanyol tiri endavant la ronda Nord, que és el pacte al qual va arribar amb Catalunya”, ha exigit.

Per la seva banda, Miquel Aguilar ha emfatitzat que “el projecte de Junts és molt il·lusionant”, amb qüestions rellevants com els programes per a la gent gran o la sanitat com a prioritats. “Treballarem molt”, ha manifestat sobre la tasca dels juntaires al Congrés. “Busquem una Catalunya independent, el millor per a Catalunya i per a tots els catalans. Lluitarem a Madrid”, ha sentenciat el número 20 de la llista de Junts per Barcelona, encapçalada per Míriam Nogueras.