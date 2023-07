En marxa. L’Ajuntament ha iniciat les obres per millorar la seguretat i la senyalització a 19 centres educatius de Sabadell. Aquests treballs, que tenen un valor de gairebé mig milió d’euros, formen part de tot un conjunt d’actuacions adreçades a aconseguir una mobilitat més segura i sostenible al voltant de les escoles, instituts i escoles bressol. Tot plegat suposa una inversió de més d’1 milió d’euros.

Una part d’aquests treballs ja han començat i inclouen l’eixamplament de voreres, la instal·lació d’elements per reduir la velocitat i millorar la senyalització als voltants de 16 escoles bressol, escoles i instituts. Una actuació a la qual es destinen 470.690 euros. Els centres educatius al voltant dels quals s’actuarà seran les escoles bressol municipals Vapor Buxeda Nou i Arraona; les escoles Estel, Joanot Alisanda, Miquel Martí i Pol, Can Llong, Gaudí, Mas Boadella, Virolet, Can Rull, Xaloc, Ramar 1 i Vedruna Immaculada i els col·legis Servator, Bertran i Jaume Viladoms. Aquestes actuacions corresponen a projectes cofinançats al 90% pel Fons Europeu Next Generation.

Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume

A banda d’aquests centres, el maig passat la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació de les obres per millorar també els entorns de les escoles Sant Julià, Samuntada i Joaquim Blume. Actuacions que compten amb un pressupost superior als 451.000 euros.

L’objectiu de les obres també és promoure la mobilitat activa, saludable, i l’autonomia infantil; crear un entorn amable i segur per als infants; dissenyar una zona d’espera per a la comunitat escolar, que fomenti les relacions i vincles comunitaris, i augmentar la presència de verd urbà i zones de joc lligades al centre escolar.

Obres fins a l’octubre

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha explicat que les obres que comencen ara es perllongaran fins a l’octubre amb l’objectiu que de “guanyar seguretat em les escoles. A més a més, també farem un altre projecte consistent en repintar tots els passos de vianants de totes les escoles, de tots els instituts i de totes les llars d’infants”. En aquest sentit, ha afegit que la idea és que “quan comenci el nou curs escolar s’hagin dignificat tots els entorns escolars i que els nens i nenes puguin anar amb més seguretat als seus centres”.

Els projectes preveuen mesures de gestió del trànsit i millores en l’espai públic com ara l’ampliació de voreres o dels espais d’estada propers al centre. També es preveuen millores en el verd urbà, accions en la calçada com ara reductors de velocitat, passos de vianants elevats i la millora de la seguretat en els encreuaments. Aquestes actuacions s’executaran utilitzant pintura i mobiliari urbà.

Com es pagaran?

Per a l’elaboració de la proposta, s’han dut a terme taules de treball amb les comunitats educatives i enquestes a l’alumnat, com agents principal del procés. Aquestes actuacions corresponen a projectes EDUSI i estan cofinançats al 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER. A més, s’invertiran 73.169,25 euros en la millora de la senyalització a 92 centres escolars dins d’aquest projecte.

L’actuació preveu la instal·lació d’elements de reducció de la velocitat i es faran tasques de pintura i senyalització a les avingudes de Pablo Iglesias, Andreu Nin i Estrasburg; a la Via Alexandra i als carrers de Puig de la Creu; Armand Obiols, Andreu Nin i Joanot Martorell. En aquest cas també seran treballs cofinançats al 90% pel Fons Europeu Next Generation.