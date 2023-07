L’ús de la mascareta ja no és obligatori en els espais on encara ho era, com hospitals, centres sanitaris, residències de gent gran i farmàcies.

Montserrat Torres: “L’últim any, la mascareta em molestava molt”

La professora sabadellenca Montserrat Torres celebra que l’ús de la mascareta ja no sigui obligatori a hospitals, sociosanitaris, farmàcies i residències de gent gran. En el seu cas, admet que “l’últim any em molestava molt i només me la posava quan la gent em mirava molt malament”. Entrant a una farmàcia, per exemple, un dels llocs on fins no fa massa hores encara era obligatori portar-la posada.

Torres explica que va fer classe a l’escola durant 19 mesos amb mascareta, per la qual cosa en va acabar cansada, i la notícia que ja no cal dur-la en aquests llocs l’ha viscut com una “alliberació”. Tot i així, comprèn i respecta que qui ho cregui necessari o ho necessiti pugui seguir portant la mascareta sobretot als llocs de més concurrència com centres sanitaris, al transport públic o llocs on hi hagi molta gent.

Núria Pérez: “Al principi ha sigut estrany”

Quan Núria Pérez va visitar ahir una persona ingressada a l’hospital Parc Taulí, ho va fer amb la mascareta posada, perquè no tenia present que ja no era obligatòria. Pérez té la sensació que els primers dies en què no cal portar la mascareta hi haurà qui la portarà i qui no, ja que seran de transició fins que la situació “es normalitzi”. En el seu cas, de moment se la treu “a l’habitació, perquè al passadís em fa cosa”.

Entrar a l’hospital i veure que hi havia gent que no portava la mascareta se li va fer “estrany”, tot i que va tenir la impressió que “molta gent” encara la portava. El Taulí ha habilitat panells informatius per informar que ja no és obligatori portar la mascareta.

María Guadalupe Parra i Pedro Buenafuentes: “Ja vèiem que l’ús de la mascareta s’estava acabant”

Tant María Guadalupe Parra com Pedro Buenafuentes esperaven que la mascareta tingués els dies comptats. “Com que les havien tret dels autobusos, ja vèiem que el seu ús s’estava acabant”, diuen. I comparteixen que “si algú se la vol posar, ningú li hauria de dir res”. Per la seva part, a Parra li sembla “molt bé” que la mascareta ja no sigui obligatòria, “perquè es feia molt feixuc portar-la, encara més durant l’estiu”.

Des de l’esplanada del davant del Taulí, tant Parra com Buenafuentes també creuen que és bo que Salut recomani utilitzar-la per part de persones simptomàtiques, a Urgències o a l’UCI, entre altres llocs.