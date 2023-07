L’hospital Parc Taulí de Sabadell ha estrenat aquesta setmana el nou espai per a les consultes externes i l’hospital de dia de pediatria. Amb la inauguració d’aquesta nova àrea ubicada al costat del Centre Quirúrgic Ambulatori (CQA) i del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP), l’atenció pediàtrica ara es realitzarà en un espai dedicat exclusivament a l’assistència dels infants i dels adolescents.

El nou espai, de 1.200 metres quadrats, i dedicat a l’atenció ambulatòria pediàtrica, tindrà 35 consultoris, tot i que durant els primers dies n’hi haurà en funcionament 27, i els vuit restants romandran temporalment tancats. L’hospital de dia tindrà cinc habitacions i una sala compartida amb sis zones individuals on es realitzaran diferents proves diagnòstiques i terapèutiques.

El director del servei de medicina pediàtrica, Luís Renter, ha valorat molt positivament aquesta nova zona i n’ha destacat “l’ús exclusiu per a l’atenció pediàtrica”. Renter ha apuntat que ara “fem un pas més endavant per diferenciar els espais pediàtrics i d’adults per millorar l’assistència i l’entorn, tant per als nens i les nenes i els seus familiars, com per als professionals”.

En aquestes noves consultes també s’atendran alguns dels pacients complexos crònics pediàtrics. Així com visites per l’equip d’infermeria pediàtrica i d’educació nutricional i diabetològica. En aquest sentit, cal afegir que el Taulí té diferents especialitats pediàtriques que faran visites en aquest nou espai, com cirurgia pediàtrica, genètica, pneumologia i al·lergologia, neurologia, gastroenterologia i hepatologia, endocrinologia, cardiologia, reumatologia, infectologia, hematologia, o nefrologia.

Aquest canvi d’ubicació forma part del pla estratègic del Parc Taulí per millorar l’assistència als pacients i posicionar l’hospital com a centre especialitzat i de referència en pediatria a Catalunya.