El PSC insisteix que les eleccions generals del 23 de juliol “van d’avançar o retrocedir, de seguir guanyant o perdre drets”. Són paraules del número 6 per Barcelona, el sabadellenc Paco Aranda, que ahir dilluns al vespre va seguir el debat electoral entre Pedro Sánchez (PSOE) i Alberto Núñez Feijóo (PP) en un acte de partit a la seu socialista del carrer de Latorre.

L’acte va començar amb una tertúlia prèvia al debat amb la participació d’Aranda, el doctor i professor de Ciències Polítiques de la UAB Gabriel Colomé, i l’expert en comunicació i organització d’actes públics Óscar Saldaña.

El candidat sabadellenc va afirmar que “ens trobem davant un debat transcendental, potser el més important dels darrers anys”, perquè el 23 de juliol “ens hi juguem molt”. Colomé, per la seva part, va considerar que “és una llàstima que Feijóo no vulgui donar més la cara i el d’avui sigui l’únic debat televisiu”, perquè creu que el popular és “un polític dèbil, amb moltes insuficiències”.

D’altra banda, Saldaña va dir que “res no és més creïble que defensar amb fermesa el teu posicionament”. I subratlla que la naturalitat “és un element que et dona un cert focus i una certa perspectiva”.