El festival Sabadell Escena desvela la programació de teatre i circ

Les arts escèniques tornaran a exhibir múscul. Serà amb la segona edició del festival Sabadell Escena, que arribarà del 19 al 22 d’octubre, amb nou espectacles professionals repartits entre el Teatre Principal, l’Estruch, el Museu d’Art i el Museu d’Història.

El plat fort del Sabadell Escena serà l’obra Atemptat, de Fèlix Estaire i sota la direcció d’Albert Gonález, a càrrec de la companyia AlGalliner i amb la coproducció de l’Ajuntament. L’espectacle, que tracta la relació entre política i terrorisme, té l’al·licient de comptar amb un repartiment format per la periodista sabadellenca Laura Rosel, el també sabadellenc Òscar Castellví i Georgina Latre. Es representarà al Principal el dissabte dia 21 i el diumenge dia 22.

Un atemptat en el cor d’una ciutat europea, en un museu. Dues persones queden atrapades. Què cal fer per a sobreviure? Quin paper jugaran els partits polítics i els mitjans? “És un text reflexiu i incòmode pel poder que genera preguntes i no ofereix respostes”, explica González. Rosel és “un experiment” seu com a director perquè representi la cap d’informatius d’una ràdio. La periodista s’agafa el repte “amb molt respecte, perquè és la primera vegada que actuarà”, però no dubta que oferirà “més veritat”.

El festival començarà el dijous, 19 d’octubre, a l’Estruch, amb Història d’un senglar, de Gabriel Calderón. Joan Carreras interpreta un monarca despietat per reflexionar sobre els mecanismes de poder contemporanis, el desig i el ressentiment. Després de l’espectacle inaugural, sessió de circ: WIP, amb Sophie Núñez pujada al trapezi de L’Estruch Bar.

El divendres la companyia local Anacrusa Produccions presentarà Les dues estacions de Vivaldi a l’Estruch, un espectacle que combina música en directe, dansa i paraula per alertar sobre el canvi climàtic. “És una crítica social a la humitat. Alerta que estan desapareixent les dues estacions d’entretemps”, explica l’actor Oriol Sabaté.

L’endemà, dissabte, més espectacles de circ a l’Estruch: Gregaris, de la companyia Soon, i Welcome to my heat, de Jordi Kerol. El primer, per reflexionar sobre l’amistat i el lideratge; el segon, regat de sarcasme i tendresa, sobre els “efectes de viure en aquests temps”.

El diumenge serà un dia de museus. El d’Art acollirà Cartes de Mahalta, amb els sabadellencs Bruna Feliciano i Josep M. Roviralta, una proposta teatral a cavall entre la lectura dramatitzada i el teatre convencional que treu a la llum algunes de les 500 cartes que es van escriure Mercè Figueras i Màrius Torres, dos amants literaris, al Sanatori de Puig d’Olena, a Sant Quirze Safaja, al Moianès, entre 1936 i el 1942. El Museu d’Història farà d’escenari d’una obra de teatre basada en el tèxtil, sobre modistes i l’adaptació del cos de la dona a l’estètica. Serà Patrons, de la terrassenca Teresa Sànchez i La Gunter.

El Sabadell Escena tornarà cap a l’Estruch per a la cloenda, amb l’irònic monòleg Instruccions per a fer-se feixista, amb Mercè Arànega.

El regidor de Cultura, Carles de la Rosa, assegura que l’Escena agafa “inèrcia” de cara a 2024, l’any de la capitalitat cultural de Sabadell a Catalunya. El cicle torna a oferir “retroalimentació” entre espectacles que aporten des de fora i els que tenim aquí”, de forma “descentralitzada”.