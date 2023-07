CE Sabadell i FC Taina (Sabadell Nord), exemples d’integració social a través del futbol

Iniciatives socials a través del futbol. L’FC Taina, que es troba dins l’organigrama del Sabadell Nord, i el CES Inclusiu, que forma part del Centre d’Esports, són els grans promotors del futbol inclusiu a la ciutat. Tots dos conjunts han disputat aquest any la WeLeague, una competició que compta amb tres categories.

En el cas del Taina, es tracta d’una iniciativa sorgida des de la Fundació Atendis. Tot i que l’objecte principal de l’entitat és trobar feina, donar l’opció de practicar esport va ser una idea acceptada amb molt d’èxit. Des d’aquesta temporada, ha format part de l’organigrama del Sabadell Nord, utilitzant el Municipal de Ca n’Oriac per als seus entrenaments i partits. Actualment, el Taina competeix a la Primera Divisió de la WeLeague i aquesta temporada ha aconseguit alçar el títol després de guanyar 11 dels 14 partits de lliga regular, a més de la semifinal i la final del play-off. Un gran èxit que referma la idea.

“El més important és que gaudeixin fent esport, però ha estat una grata sorpresa guanyar el campionat. Sabíem que l’equip era fort, però no esperàvem uns resultats tan bons. Estem molt orgullosos. Des de l’entitat continuarem apostant pel projecte perquè creiem que és clau mantenir accions socials des de l’esport”, explica el delegat i coordinador d’activitats, Paco López. A més, també ha engrescat a la FCF a formar-ne part: “Crec que la funció que fa el futbol inclusiu és molt rellevant per a molta gent. Estic convençut que molt d’hora, la Federació farà una aposta decidida”.

Un total de 60 jugadors

D’altra banda, el CESInclusiu compta amb quatre equips. En una iniciativa que va néixer el 2017 al CE Sabadell i va començar disputant tornejos de forma esporàdica, enguany té dos equips a la WeLeague. L’inclusiu ‘A’ ha competit a la Segona Divisió, aconseguint el primer lloc a la primera fase i el segon a la segona. Al play-off, malgrat arribar a la final, va caure davant l’Insercor Cornellà. El ‘B’ va competir a Tercera i, després de patir algun tram complicat, va finalitzar la lliga sisè. El CESInclusiu ‘C’ i ‘D’, tot i no competir a cap competició oficial, també han disputat tornejos.

“Aquest any hem evolucionat molt, trobar una lliga com la WeLeague i tenir dos equips era un dels objectius que teníem pendents. No buscàvem una competició molt exigent perquè la nostra funció és jugar i divertir-nos. De totes maneres, el nivell crec que ha estat alt, hem après molt i hem anat creixent com a equip durant tota la temporada”, afirma l’entrenador, Sergio Pellicer. També ha volgut convidar a la resta de clubs de la ciutat a fer una passa endavant: “Tenim una llista d’espera enorme, però en l’àmbit d’infraestructura no podem abastar més equips. Tenim 60 jugadors i ens oferim a col·laborar amb altres clubs si cal”, diu Pellicer.